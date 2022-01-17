Divriği'de maden işçileri insanca çalışma talebiyle yürüyüş yaptı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 16:19

Divriği'de ERMADEN'in taşeron hizmeti aldığı ÇİFTAY Madencilik'te çalışan 350 işçi, çalışma şartlarının düzeltilmesi talebiyle yürüyüş düzenledi.

Divriği Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 15 gündür alt taşeron ÇİFTAY Firması ile haklarını aramak için görüşen işçiler, patron temsilcisi ile anlaşamayınca yürüyüşe geçti.

Divpelet mevkisindeki üretim galerisi önünde toplanan demir madeni işçileri, Cürek-Divriği Karayolu'nu bir süre trafiğe kapadı. İşçiler daha sonra yol güzergâhından Divriği'ye doğru yürüyüşe geçti.

Polis, görüşmek için ERMADEN idari merkezine gitmek isteyen işçilerin yolunu kesti. Yürüyüşü engellenen işçiler, temsilcileri aracılığıyla emniyet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede haklarını aramak için yürüdüklerini ve şirket yetkilileri ile görüşmek istediklerini dile getirdi. Görüşmenin ardından işçiler arasından bazı kişilerin işletme yetkilileri ile görüşmesi için imkân sağlanacağı bildirildi.

ÖZELLEŞTİRMEYLE GELEN SENDİKASIZLAŞMA

Divriği Demir Çelik İşletmeleri'nin 1997 yılında özelleşmesinin ardından işveren, işçileri sendikasız olmaya zorladı. Daha önce DİSK'e bağlı Yeraltı Maden İş Sendikası'nda örgütlü olan Divriği Demir Çelik Madeni İşçileri, TÜRK-İŞ'e yönlendirildi. TÜRK-İŞ'e bağlı Cevher-İş Sendikası toplu sözleşme görüşmelerinde yetkiliydi.Özelleştirilen Divriği Demir Madeni işçileri böylece sendikasız kaldı. Sendikayı ortadan kaldıran işveren, ÇİFTAY aracılığı ile üretimi sürdürdü.



