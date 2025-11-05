Emekçi promosyon bekliyor

Hamzaçebi, TÜİK’in belirlediği düşük enflasyon oranları ile her geçen gün maaşı eriyen memurun kirasını ödeyemez hale gelerek yoksullukla mücadele ettiğini kaydetti. Borç batağına sürüklenen memurun kredi kartı borçlarını ödeyemediğine işaret eden Hamzaçebi, “Memur, kısa vadeli olarak banka promosyonundan gelecek para ile bir nefes almak istiyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın banka promosyon ihalesini sürüncemede bırakması personeli karamsarlığa itmektedir. Bu kadar mı zor bir banka promosyon ihalesini sonuçlandırmak. Bütün kurumlar zamanında sonlandırdı” dedi.x

‘PERSONELİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI’

Hamzaçebi, mevcut Ziraat Bankası’nın sözleşmesi bitmiş olmasına karşın maaşların halen daha aynı bankaya yattığına dikkat çekti. Bankanın yönetim kurulunda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur’un bulunduğuna işaret eden Hamzaçebi, şunları söyledi: “Neden bu sorunu bir an önce çözmezler cevabını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur’a sesleniyoruz. Personelin dayanacak gücü kalmamıştır. Promosyon tutarının, yoksulluk sınırının 3 katından az olmamak üzere bir an önce bu sorunu çözmek için sizleri inisiyatif almaya davet ediyoruz.”