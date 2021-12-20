Havada TİS başlıyor: Yüzde 100 zam talebi
Hava-İş Sendikası, THY çalışanları için enflasyona ilave olarak %100 zam talebinde bulunacağını açıkladı.
Hava-İş Sendikası, Türk Hava Yolları (THY) çalışanları adına 2022-2023 dönemi için başlanacak toplu iş sözleşmesi (TİS) öncesi bir açıklama yaptı.
Tatlıbal'ın açıklamasına göre Hava-İş, TİS görüşmelerinde enflasyona ilave olarak %100 zam talebinde bulunacağını açıkladı.
Tatlıbal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27. dönem toplu iş sözleşmesi sürecimizi, THY AO’na talep taslağımızı göndererek başlattık. Sizlerin 2 senedir gösterdiğiniz büyük fedakârlık ve özverinin karşılıksız kalmaması adına toplu iş sözleşmesi masasına, enflasyona ilave olarak yüzde 100 zam talebi ile oturacağız. Hepimize hayırlı olsun" dedi.
THY ve Hava-İş, 2020'nin Ağustos ayında çalışan ücretlerinde 2021'in sonuna kadar yüzde 30-50 aralığında indirim yapılması konusunda anlaşmıştı.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Pazar günü Habertürk televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, ücret artışları konusunda 2022 başından önce mutabakat sağlamayı umduklarını ifade ederek, "Biz de onların hakettiği iyileştirmenin bir an önce olması kanaatindeyiz... Bu müjdeyi sene sonu gelmeden verme niyetindeyiz... Vereceğimiz farklarla onları memnun ettirecek bir hamle yapacağız" demişti.
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Babacan'dan çok sert 'haddini bil' yanıtı
- Sarıkaya'dan ve tokat attığı gazeteciden açıklama
- Habertürk yayınında skandal anlar
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Ekonomistlerden kara haber
- İzzet Altınmeşe'nin acı günü
- Hülya Avşar'dan tepki çeken sözler
- 'Söyleseydim içerdeydim' deyip anlattı
- Caner Erkin gol attı, Volkan Demirel'e sarıldı