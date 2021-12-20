Havada TİS başlıyor: Yüzde 100 zam talebi

20 Aralık 2021 Pazartesi, 11:54

Hava-İş Sendikası, Türk Hava Yolları (THY) çalışanları adına 2022-2023 dönemi için başlanacak toplu iş sözleşmesi (TİS) öncesi bir açıklama yaptı.

Tatlıbal'ın açıklamasına göre Hava-İş, TİS görüşmelerinde enflasyona ilave olarak %100 zam talebinde bulunacağını açıkladı.

Tatlıbal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27. dönem toplu iş sözleşmesi sürecimizi, THY AO’na talep taslağımızı göndererek başlattık. Sizlerin 2 senedir gösterdiğiniz büyük fedakârlık ve özverinin karşılıksız kalmaması adına toplu iş sözleşmesi masasına, enflasyona ilave olarak yüzde 100 zam talebi ile oturacağız. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

THY ve Hava-İş, 2020'nin Ağustos ayında çalışan ücretlerinde 2021'in sonuna kadar yüzde 30-50 aralığında indirim yapılması konusunda anlaşmıştı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Pazar günü Habertürk televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, ücret artışları konusunda 2022 başından önce mutabakat sağlamayı umduklarını ifade ederek, "Biz de onların hakettiği iyileştirmenin bir an önce olması kanaatindeyiz... Bu müjdeyi sene sonu gelmeden verme niyetindeyiz... Vereceğimiz farklarla onları memnun ettirecek bir hamle yapacağız" demişti.



