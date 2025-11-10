Kamuda ‘tasarruf’ yükü işçiye bindi: Temizlik işçisi hasta taşıyor!

Kamuda "tasarruf" adı altında personel açığı büyürken mevcut işçilere ek yük bindiriliyor. Eksik istihdam nedeniyle birçok kurumda çalışanlar, kadro görevleri dışında işlerde görevlendiriliyor. Bu tablo en görünür biçimde hastanelerde yaşanıyor. Temizlik personelinin, hasta taşıma, evrak ve malzeme getir-götür gibi iş dayatmalarıyla asıl işlerinden uzaklaştırıldığı belirtiliyor. "Görev" adı altında emekçilerin sınırları ihlal edilirken kamu hizmetlerinin niteliği de düşüyor.

10’u aşkın ilde örgütlü Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası TSS İŞ, uygulamaların hem çalışanlar üzerinde mobbing anlamına geldiğini hem de hijyen koşullarını zayıflatarak toplum sağlığını riske attığını vurguluyor.

'SAĞLIKTA TASARRUF ÖLÜM DEMEKTİR'

TSS İŞ Genel Başkanı Ülkü Şeyda Başaraner, hastane temizliğinin eğitimlere tabi çok ayrıntılı bir iş olduğuna vurgu yaparak şunları paylaşıyor:

Temizlikçinin hasta taşıması çok tehlikeli. Getir-götür işleri de görev tanımına girmiyor. Arkadaşlar reddedince tutanak tutuluyor. Bu işleri yapsalar bu sefer de temizlik işi aksadığı için tutanak tutuluyor. Ben bir sağlık çalışanı ve sağlık hizmeti alan biri olarak da bir temizlik görevlisinin hasta taşıma ve bakım işine girmesini istemiyorum

Başaraner sorunun sayılı istisnalardan ibaret olmadığının altını çiziyor ve sistematik bir politika haline geldiğini vurguluyor, "Sağlıkta tasarruf, 'ölüm' demektir" diyor.

'ASIL İŞİMİZLE DEĞERLENDİRİLMEDİK'

Örneklerden biri Afyonkarahisar’da görev yapan temizlik işçisi Alper Arıevi. Şuhut Devlet Hastanesi’nde 10 yıl boyunca tek bir ceza almadan çalışmış. Sendikasını değiştirdikten sonra yalnızca temizlik işini yapmak istediğini söyleyen Arıevi, hasta taşıma gibi görevleri reddettiği için hakkında tutanak tutulduğunu ve cezalar verildiğini dile getirdi. Arıevi daha sonra tayin hakkı olmamasına rağmen Bolvadin’e gönderildi; ailesinden uzak kaldı:

Bu sorun sadece benimle ilgili değil, işçilerin temel sorunu. Bir gün bile bizi asıl görevimizle sorgulamadılar. Benim gibi birçok ailenin parçalanması söz konusu. . Alperlerin yanlız olmadığını, bilinçlendiklerini ispatladık. İşçilerin sorunları cözülesiye kadar devam edeceğiz

MAHKEME 'HUKUKA AYKIRI' BULDU

Arıevi yargıya başvurdu, Ankara 19. İş Mahkemesi gerekçeli kararında "Davacının temizlik görevi kapsamında yer almayan işleri işverenin talimatı adı altında yerine getirmesi beklenemez. Disiplin cezası hukuka aykırı" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastanelerde HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş yetkili. TSS İŞ Genel Başkanı Başaraner, "üyelik" ya da "dayanışma" adı altında 250 bin sağlık işçisinden bir günlük yevmiye tutarında aidat alan sendikanın, işçilerin sorunlarına kulak tıkadığını ifade ediyor.