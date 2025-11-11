Muhalefetten Bakan Işıkhan'a Dilovası faciası çıkışı: 'Bu cinayetin sorumlusu sizin bakanlığınız'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. CHP Milletvekilleri, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden kız çocukları ve kadınların fotoğraflarını taşıyan dövizlerle komisyonda yer aldı.

KOMİSYON VEDAT IŞIKHAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı. Görüşmelere katılan CHP Milletvekilleri, patlamada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyarak dikkat çekti.

'BU BÜTÇENİN SUNULMASI VİCDANİ DEĞİL'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, 6 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikası patlaması öncesinde bir şikayetin SGK’ye iletildiğini hatırlattı. Ağbaba, “Bizce Çalışma Bakanı’nın bütçe sunması doğru değil. Bu bir iş cinayeti değil kasten adam öldürmedir. Bu işin sorumlusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Bir siyasi sorumlu var. Bakan’ın istifa etmesi gerekiyor” dedi.

Ağbaba ayrıca, “Öyle bir onurlu görev yapsın ki siyasi açıdan tarihe geçsin, örnek olsun. Daha önce İliç’te, Kartalkaya’da, Soma’da, Pamukova’da bir bakan istifa etseydi, bugün bunları yaşamazdık. Bu bir kanlı bütçedir. Bu iş cinayetinin sorumlusu AKP'dir. Bu bütçenin bakan tarafından sunulması ahlaki, vicdani değildir. Hep birlikte bunu reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bütçe görüşmeleri için komisyonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, salondaki milletvekilleriyle selamlaştı. CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ile selamlaşan Işıkhan’a karşı CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, Dilovası’ndaki fabrikada yaşamını yitirenleri hatırlatarak, “Bu cinayetin sorumlusu sizin bakanlığınız” dedi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN SORUMLULUK ÇAĞRISI

EMEK Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise, “Biz sizi iş cinayetlerinde baş sağlığı dilerken değil, sorumluluk alırken görmek istiyoruz” şeklinde konuştu. DEM Parti Milletvekillerinin masalarında da yangında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları yer aldı.