TPI Composites’te yeni darbe: Grevdeki 1.735 işçi topluca işten çıkarılıyor

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu tesislerde,yüzde 30’dan yüzde 80’e çıkartılan zam teklifini şirketin kötü durumunu göz önünde bulundurarak kabul etmeye karar veren işçiler sözleşme masası bekliyordu ancak şirketin devriyle süreç çıkmaza girdi. Yeni yönetim XCS’den toplu sözleşmeye dair açıklama gelmedi. İşçiler son olarak “TPI Kompozit Kanat Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.” kaşeli toplu işten çıkarma bildirimiyle karşılaştı.

AYKIRI DAVRANIŞ NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARMA

İşçilerin Cumhuriyet’le paylaştığı belgede, 1.735 emekçinin 9 Ekim – 9 Kasım 2025 tarihleri arasında işten çıkarılacağı duyuruldu. “Aylardır yeni sipariş alınamadığı, üretimin durduğu ve mevcut ekonomik şartlarda personel giderinin karşılanamadığı” gerekçelerine yer verildi. Bildirinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca düzenlendiği belirtildi. Kod 29, "İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile iş akdinin feshi" anlamına geliyor.

İşçiler kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, grev surecinden dolayı sendikal tazminat ve yıllık izin ücretlerini alıp alamayacakşarına dair kaygı duyuyor; “ Perişan haldeyiz, sendika bizi yalnız bırakmasın” diyor.