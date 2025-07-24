TTK işçilerinden TİS protestosu: Bordro yaktılar

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Servisleri Atölyesi’nde çalışan bir grup yer üstü maden işçisi, maaş zamlarına tepki göstermek amacıyla Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) binası önünde bordro yaktı.

Sendikaya yürüyüş düzenleyen işçiler, sloganlar eşliğinde GMİS binasına geldi. Madencileri burada GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir karşıladı.

Sendika binası önünde toplanan işçiler, düşük maaş zamlarına karşı tepkilerini dile getirdi. İşçiler adına yapılan açıklamada, "Biz sadece maden ya da yer üstü işçileri değiliz, biz kamu işçisiyiz. Bizim rahat edemediğimiz yerde, ezildiğimiz yerde kimse yatağında rahat yatamaz. Kimse bizimle oyun oynayamaz. Biz bu oyunları bozarız. Çocuklarımız bizden bir şey istediğinde, bunu rahatça alabilen kamu işçisi olmak istiyoruz. Ancak şu an kamu işçisi ezilmiş durumda, sürünür hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konuşmaların ardından maden işçileri, GMİS binası önünde bir süre bordrolarını yakarak slogan attı.

TTK'da çalışan maden işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine GMİS, 2 Ağustos 2025'ta greve gitme kararı almıştı.