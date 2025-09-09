Türkiye Haber-İş’te yeni başkan Nuh Galip Topak oldu

Türkiye Haber-İş Sendikası’nın 15. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferle Ankara’da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucu Nuh Galip Topak, sendikanın yeni Genel Başkanı seçildi.

Seçimlerin ardından İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatanın verilmesiyle birlikte yeni yönetim resmen görevine başladı. 14. Dönem Genel Başkanı Veli Solak, devir teslim töreninde yeni yönetimi tebrik ederek başarılar diledi ve görevi Topak’a devretti.

“BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Genel Başkanlık görevini devralan Nuh Galip Topak, yaptığı konuşmada sendikanın temel önceliğinin üyelerin hak ve menfaatlerini korumak olduğunu vurguladı.

Topak, “Türkiye Haber-İş Sendikası olarak üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek en temel görevimizdir. Bu yeni dönemde daha güçlü bir sendikal mücadele için çalışacağız. Birlik, dayanışma ve emek mücadelesini büyüterek üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bana gösterilen bu güvenin sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum. Türkiye Haber-İş yalnızca bir sendika değil, emeğin ve dayanışmanın evidir” ifadelerini kullandı.

Topak ayrıca, geçmiş dönem başkanı Veli Solak’a teşekkür ederek, “Bizlere devredilen bu kutsal bayrağı taşımanın sorumluluğuyla, daha adil ve güçlü bir gelecek için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Görevi devreden Veli Solak ise, 90’lı yıllardan bu yana sendika çatısı altında görev yaptığını hatırlatarak, “Bizim işimiz bir bayrak taşıyıcılığıdır. Görevler değişir ama mücadele geleneğimiz değişmez. Bugüne kadar onurla taşıdığım bayrağı devrediyorum” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Türkiye Haber-İş Sendikası’nın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Genel Başkan: Nuh Galip Topak

Genel Başkan Yardımcıları: Mehmet Aslan, Ahmet Gökhan Aydın, Yusuf Durğun

Genel kurulda yaşanan coşku, Nuh Galip Topak liderliğinde sendikanın yeni dönemde iletişim işçilerine güç ve umut vereceğinin işareti olarak değerlendirildi.