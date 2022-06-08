2022 yılında taşıma suyuyla tarım!

08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Van’ın Gürpınar ilçesinde Sakalar Mahalle’sinde baraja yakın tarım arazilerinde sulama sıkıntısı yaşanırken, mahalleli mahsullerinin kurumaması için su tankerlerini kiralayarak arazilerini sulamaya çalışıyor.

Yaklaşık 5 yıldır sulama suyu sıkıntısı çektiklerini dile getiren mahalleliler, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini söyledi. Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı’na 45 kilometre uzaklıkta olan Sakalar Mahallesi sakinleri baraj suyundan faydalanamadıklarını söyledi.

Sulama sıkıntısı nedeniyle çiftçilerin işlerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirten Sakalar Mahallesi’nden Ahmet Temizer “Sulama kanalı mahallemizin yakınından geçiyor. Ancak kanallardan gelen su bize ulaşmıyor. Bu konuda da ciddi sorunlar yaşıyoruz. Kendi tarım alanlarımıza taşıma tankerlerle su getirmeye çalışıyoruz. Zernek Barajı kanallarından sular geliyor ama kanal güzergahında bulunan ve bizden önceki mahallelere kadar ulaşıyor. Barajda ya az su bırakılıyor yada gerek siz kullanılıyor. Yaklaşık 5 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hal böyle olunca tarım nasıl yapılır. Taşıma suyla değirmen de dönmez, tarım da hayvancılık da sebzecilik de yapılmaz” dedi.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli yerlere başvurduklarını ancak bugüne kadar çözüm bulamadıklarına dikkat çeken Temzier “Su anlamında büyük sorunlar yaşamamıza rağmen bir türlü bir çözüm bulunmuyor. Gerekli mercilere şikayet başvurularında bulunduk. Dilekçeler yazdık ama sorun olduğu gibi devam ediyor. Senede bir defa iki saatlik su geliyor ve daha sonra tamamen kesintiye uğruyor. Kendi evimizin önünde yetiştirdiğimiz meyve ve sebzeler dahil olmak üzere diğer tarım arazilerimizi tankerlerle taşıdığımız sularla sulamaya çalışıyoruz. Özellikle bahçelerimizin kurumaması için mecbur bir şekilde bu taşıma işlemi yapıyoruz. İmkanı olan su tankerlerini getiriyor. Ancak imkanı olmayan tankerleri bile getiremiyor” ifadelerini kullandı.

ÜÇTE BİRİ SULANIYOR

Sulanabilir arazi miktarı 329 bin 140 hektar olan Van’ın yalnızca 101 bin 003 hektarı sulanabiliyor, bunun yüzde 30,7 ‘si halk tarafından, yüzde 69,3’i ise devlet tarafından yapılıyor.