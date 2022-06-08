2022 yılında taşıma suyuyla tarım!

Gürpınar ilçesindeki Sakalar Mahallesi’nde tarım arazilerini sulama sorunu yaşayan yurttaşlar, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini söyledi.

Yusuf Ziya Cansever
08 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00
2022 yılında taşıma suyuyla tarım!
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Van’ın Gürpınar ilçesinde Sakalar Mahalle’sinde baraja yakın tarım arazilerinde sulama sıkıntısı yaşanırken, mahalleli  mahsullerinin kurumaması için su tankerlerini kiralayarak  arazilerini sulamaya çalışıyor.

Yaklaşık 5 yıldır sulama suyu sıkıntısı çektiklerini  dile getiren mahalleliler,   yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini söyledi.  Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı’na  45 kilometre  uzaklıkta olan Sakalar Mahallesi  sakinleri baraj suyundan  faydalanamadıklarını söyledi. 

Sulama sıkıntısı nedeniyle çiftçilerin işlerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirten Sakalar Mahallesi’nden Ahmet Temizer  “Sulama kanalı mahallemizin yakınından geçiyor. Ancak kanallardan gelen su bize ulaşmıyor. Bu konuda da ciddi sorunlar yaşıyoruz. Kendi tarım alanlarımıza taşıma tankerlerle su getirmeye çalışıyoruz.  Zernek Barajı kanallarından sular geliyor ama kanal güzergahında bulunan ve  bizden önceki mahallelere  kadar ulaşıyor. Barajda ya az su bırakılıyor yada gerek siz kullanılıyor.  Yaklaşık 5 yıldır  bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hal böyle olunca  tarım nasıl yapılır.  Taşıma suyla  değirmen de dönmez, tarım da hayvancılık da sebzecilik de yapılmaz” dedi. 

Mağduriyetlerinin giderilmesi için  gerekli yerlere başvurduklarını ancak bugüne kadar çözüm bulamadıklarına dikkat çeken Temzier “Su anlamında büyük sorunlar yaşamamıza rağmen bir türlü bir çözüm bulunmuyor. Gerekli mercilere şikayet başvurularında bulunduk. Dilekçeler yazdık ama sorun olduğu gibi devam ediyor. Senede bir defa iki saatlik su geliyor ve daha sonra tamamen kesintiye uğruyor. Kendi evimizin önünde yetiştirdiğimiz meyve ve sebzeler dahil olmak üzere diğer tarım arazilerimizi tankerlerle taşıdığımız sularla sulamaya çalışıyoruz. Özellikle bahçelerimizin kurumaması için mecbur bir şekilde bu taşıma işlemi yapıyoruz. İmkanı olan su tankerlerini getiriyor. Ancak imkanı olmayan tankerleri bile getiremiyor” ifadelerini kullandı. 

ÜÇTE BİRİ SULANIYOR 

Sulanabilir arazi miktarı 329 bin 140  hektar olan Van’ın  yalnızca 101 bin 003 hektarı sulanabiliyor, bunun yüzde 30,7 ‘si halk tarafından, yüzde 69,3’i ise devlet tarafından yapılıyor.


Van Gürpınar sulama kanalı Tarım

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