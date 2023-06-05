'2030'da kömürsüz Türkiye istiyoruz!'

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği- Ekoloji Birliği bileşeni tarafından Balıkesir Edremit’teki Cumhuriyet Meydanı’nda Kazdağlı Kadınlar El Emeği Panayırı’yla başlayan 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri Dünya Ekolojik Yıkımlarla Mücadele Günü basın açıklamasıyla devam etti.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00
'2030'da kömürsüz Türkiye istiyoruz!'
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Kömürden Acil Çıkış: Hedef 2030 Kampanyası’nın da başlatıldığı basın açıklamasında, Biga Yarımadası’ndaki ekolojik yıkımlara dikkat çekilirken karar vericilerden istenilen talepler dile getirildi.

Muğla’da madene kurban edilmek istenen Akbelen Ormanı’ndaki direnişe de destek çağrısında bulunuldu.

Edremit Demokrasi Platformu bileşenlerinin desteklediği basın açıklamasında “İklimi Değil, Sistemi Değiştir”, İklim İçin Harekete Geç”, Akbelen Ormanı’nı Vermeyeceğiz” sloganları atıldı.


türkiye Çevre Kömür

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