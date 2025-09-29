40 bin atık pil, 4 bin fidan bağışı, 1 ton karbon emisyon tasarrufu

“Atık pilleri geri dönüşüme kazandırarak karbon ayak izimizi azaltıp çevremizi koruyalım!” çağrısıyla yola çıkan proje, Mol-e Platform üzerinden takip ediliyor. Platforma cep telefonundan kolayca erişmek, atık pilleri bildirmek ve ücretsiz kargo kodu almak mümkün. Piller PTT aracılığıyla TAP Derneği’ne gönderiliyor ve geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor.

VARTA Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar, karbon ayak izini azaltmak adına atık pillerin doğru biçimde toplanmasının önemine dikkat çekti. Acar, yıl başından bu yana 40.000 adet atık pilin toplandığını, karşılığında 4.000 fidan bağışlandığını ve yaklaşık 1 ton karbon salınımının engellendiğini açıkladı.

Atık pil gönderim sürecinin son derece kolay olduğuna değinen Acar, “Sisteme kayıt olduktan sonra 10 adet pili uygun şekilde paketleyip PTT aracılığıyla ücretsiz göndermeniz yeterli. Her 10 pil için bir fidan bağışında bulunuyoruz. Kaynak tüketimini azaltmak ve yeniden kullanımı teşvik etmek misyonumuzun parçası” dedi.

BİR YENİLİK DE AMBALAJDA: HEDEF, ADET BAZINDA LİDERLİK

135 yılı aşkın deneyime sahip marka, Energy Alkalin serisi için geliştirdiği yenilikçi ambalaj tasarımını Türkiye pazarına sundu. Hedef, tüketicilerin pil ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılamak ve bakkal, büfe, benzin istasyonu gibi birçok farklı satış noktasında erişilebilir olmak.

Kerem Acar, “Yeni ambalaj yapısı, daha geniş bir dağıtım ağıyla çok daha fazla satış noktasına ulaşmayı ve tüketiciye kolaylık sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

BÖLÜNEBİLİR AMBALAJLA 2’Lİ PİL SATIŞI

Yeni ambalajın en dikkat çeken özelliği, yalnızca 2 adet pil satın alma imkânı sunması. Bu sayede özellikle küçük işletmelerin ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kullanıcıların ürünlere daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Şirket, 2030 yılına kadar PAS-2060 standartlarına uygun karbon nötr üretime geçmeyi planlıyor. Türkiye pazarındaki payını artırmayı ve adet bazında sektör liderliğini hedefleyen yönetim, çevre duyarlılığı ile sürdürülebilir üretim anlayışını birleştiriyor.