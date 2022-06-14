570 yıllık tarihi çınarlar betonlaşma nedeniyle kurudu
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle dikilen tarihi çınarlar 570 yıl aradan sonra kurudu. Çevreciler tarihi çınarların çevresinde yapılan betonlaşma nedeniyle kuruduğunu iddia etti.
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi sonrası Osmanlı’nın birçok şehrinde olduğu gibi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de 8 adet Fetih Çınarı dikildi.
2012 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen çınarlardan bazıları kurumaya başladı. Kdz. Ereğli ilçe merkezinde ki Pazaryeri girişinde 570 yıldır ayakta duran tarihi çınarlardan biri tamamen kururken, diğeri de kurumaya devam ediyor.
Çevreciler ise tarihi çınarların Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından tarihi
çınarların çevresinde yaptığı özensiz kazı çalışmaları ve betonlaşma nedeniyle
kuruduğunu dile getirdi. Çevreciler ayrıca 570 yıldır ayakta duran çınarların
son 1 yılda neden kuruduğunun araştırılmasını ve ilçedeki diğer tarihi
çınarların da yok edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
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