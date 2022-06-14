570 yıllık tarihi çınarlar betonlaşma nedeniyle kurudu

14 Haziran 2022 Salı, 17:03

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi sonrası Osmanlı’nın birçok şehrinde olduğu gibi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de 8 adet Fetih Çınarı dikildi.

2012 yılında Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen çınarlardan bazıları kurumaya başladı. Kdz. Ereğli ilçe merkezinde ki Pazaryeri girişinde 570 yıldır ayakta duran tarihi çınarlardan biri tamamen kururken, diğeri de kurumaya devam ediyor.

Çevreciler ise tarihi çınarların Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından tarihi çınarların çevresinde yaptığı özensiz kazı çalışmaları ve betonlaşma nedeniyle kuruduğunu dile getirdi. Çevreciler ayrıca 570 yıldır ayakta duran çınarların son 1 yılda neden kuruduğunun araştırılmasını ve ilçedeki diğer tarihi çınarların da yok edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

