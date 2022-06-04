Beyoğlu’nda gövdesinden kırılan ağaç yola devrildi: 2’si turist 3 kişi yaralandı
Beyoğlu’nda gövdesinden kırılan ağacın yola devrilmesi sonucu 2’si turist toplam 3 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, ağacın parçaları itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı karşısında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Tophane Parkı karşısındaki kaldırımda bulunan ağaç henüz bilinmeyen bir sebeple gövdesinden kırılarak yola devrildi. Olayda kaldırımda yürüyen 2’si turist toplam 3 kişi ağacın parçalarının gelmesi sonucu yaralandı.
Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.
Öte yandan, ağaç devrilmesi nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu ise ağacın kaldırılmasıyla normale döndü.
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