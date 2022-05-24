Datça’da tartışma yaratan ağaçlar yerinden taşınacak

Evinin önünde bulunan ağaçların “manzarasını kapattığı, bu durumun komşuluk hukukuna aykırılık oluşturduğu” gerekçesiyle dava açan yurttaş, “ağaçların çatı seviyesine kadar budanması, budanmasının mümkün olmaması durumunda sökülmesini” istedi.

Sefa Uyar
24 Mayıs 2022 Salı, 04:00
Datça’da tartışma yaratan ağaçlar yerinden taşınacak
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Muğla Datça’da ağaçlar nedeniyle yaşanan “manzara” tartışması yargıya taşındı. F.S.Y. adlı yurttaş, Mart 2020’de, evinin önünde bulunan ağaçların “manzarasını kapattığı, bu durumun komşuluk hukukuna aykırılık oluşturduğu” gerekçesiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, “ağaçların çatı seviyesine kadar budanması, budanmasının mümkün olmaması durumunda sökülmesi” istendi. İnceleme yapılan ağaçların tepeden budanmasının mümkün olmadığına işaret edilen davada, “evin deniz manzarasını kapattığı belirlenen 20 ağacın sökülerek başka bir alana dikilmesine” karar verildi. 40 yaşında olduğu belirtilen ağaçların sökülmesine tepki gösteren diğer ev sahipleri ve site yönetimi ise kararı istinafa taşıma kararı aldı. 


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