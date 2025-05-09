Ağaoğlu ve Doğuş’a yargı ‘dur’ dedi

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:42

Muğla'nın Milas ilçesinde 2021’de 4167 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla “kesin korunacak hassas alan” ilan edilen, Ramsar ve Bern Sözleşmeleri kapsamında da koruma altında olan Boğaziçi-Bargilya Metruk-Tuzla Sulak Alanı’nı tehdit eden iki büyük turizm projesine karşı süren hukuk mücadelesinde zafer elde edildi.

‘TELAFİSİ GÜÇ ZARAR’

Kamuoyunda “Ali Ağaoğlu’nun Kasaba Projesi” olarak bilinen Turizm Kenti Projesi’nin ikinci çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı çevreye telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle iptal edildi. Projede 3 bin 683 villanın yanı sıra, dört ayrı otel ve altı günübirlik dinlenme tesisi, alışveriş merkezi, hastane, okul, bankalar, su sporları merkezi, sinema, sanat merkezi, kongre merkezi, rezidans, kafeterya, restoranlar ve golf sahası bulunuyordu.

Tuzla sulak alanının güneyinde yer alan ve sulak alanı besleyen Kavaklarboğazı Deresi’nin ağzına yapılmak istenen yaklaşık 2 milyon metrekarelik “Vita Park Golf Tesisi ve Turizm Kompleksi” projesi de Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. 2013’te Doğuş Holding tarafından 15 milyon dolar karşılığı yüzde 70 hissesi alınan projeye karşı açılan üç ayrı davada üç kez iptal kararı verildi. Ancak Danıştay 4. Dairesi 16 Ocak 2025’te bu iptalleri bozarak davayı reddetmiş ve karar kesinleştirilmişti.