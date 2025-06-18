Akbelen’den Gökova’ya kadar geniş bir alandaki ağaçların taşınması tasarlanıyor: Zeytine ‘sürgün’

AKP’nin Meclis’e sunduğu “torba teklif” ile Muğla Milas Akbelen’den Gökova Körfezi’ne kadar geniş bir alanda zeytinliklerin “taşınmasına” kapı açılıyor. Bu alanların madencilik sonrası rehabilite edileceği belirtiliyor; ancak Sayıştay raporları, rehabilitasyon yapılamadığını gözler önüne seriyor.

Teklifin “adrese teslim” düzenlemeler içeren 11. maddesine göre, Muğla Milas ile Yatağan’da. krokileri belirtilen alanlarda bulunan zeytinler taşınabilecek. Teklifte, madencilik faaliyeti yürütülecek yerlerdeki zeytin ağaçlarının, “maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle” taşınacağı belirtiliyor.





Böylece zeytin ağaçlarının başka yerlere götürülmesine kapı açılıyor. Eğer zeytin ağaçlarının taşınması mümkün değilse, aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu kişilerden görüş alınarak yine başka yerde zeytinlik sahası tesis edilecek. Burada da “madencilik faaliyeti yürütülecek alan ile eşdeğer büyüklükte, maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle” deniyor. Böylece taşınması olanaklı olmayan zeytinlikler yerine başka bir yerde alan verilmesine kapı açılıyor. Zeytinliği kamulaştırılanlardan isteyenlere rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle kiralık araziler de verilebilecek.

YILLAR SÜRER

Ayrıca zeytin ağacının başka bir yere taşınabilmesi için dallarının kesilmesi gerekiyor. Dalları kesilen ağacın başka bir yerde yeniden eski haline gelebilmesi ise yıllar alıyor. CHP, teklifteki koordinatlardan yola çıkarak taşınabilecek, sökülebilecek zeytin ağaçlarının nerelerde olduğunu tespit etti. Taşınabilecek, sökülebilecek zeytinliklerin bulunduğu yerler Akbelen’den Gökova Körfezi’ne kadar geniş bir alanı kapsıyor. Muğla’da 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınında zarar gören alanların bir bölümü de kapsamda bulunuyor.

REHABİLİTASYON HAYAL

Yine teklife göre, sahalar madencilik faaliyeti sonrasında aynı sayıda zeytin ağacı dikilerek rehabilite edilecek. Ancak maden alanlarının rehabilitasyonunda sorun var. Sayıştay’ın Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü raporuna göre, yapılan denetimlerde Maden Yasası kapsamında maden sahalarının rehabilitasyon çalışmaları için alınan çevre uyum bedellerinin, maliyetleri karşılayacak miktar ve işleve sahip olmadığı belirlendi.