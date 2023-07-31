Akbelen Ormanı'ndaki doğa katliamı ve direniş dün de devam etti: Bu ağaçlarla büyüdük

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

Akbelen Ormanı, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kaynak sağlanması için yok edilmeye devam ediyor. Kesim ve ağaçların kaldırılma işleri jandarma ve polis koruması eşliğinde devam ederken bölgede de köylülerle yaşam savunucuları nöbetini sürdürüyor.

Bir haftadır siyasiler, kurum ve kuruluşlarının ziyaret ettiği nöbet alanı dün de yoğundu. TEMA Vakfı, İzmir Tabip Odası ve Kadın Meclisleri de alana desteğe geldi. Şarkıların da söylendiği nöbet alanında zaman zaman sloganlar atıldı. Polis ve jandarma ekipleri bölgeye giden yol üzerinde GBT noktalarını yeniden kurdu. Milas’tan Akbelen Ormanı’na gidişlerde en az dört çevirme görüldü.

Sürecin dört senedir devam ettiği ve iki senedir de kesintisiz nöbet tutulan bölgedeki direniş köylüler tarafından büyütüldü. En başından beri ormanları korumaya çalışan köylüler Cumhuriyet’e konuştu.

‘İKİZKÖY’DEN ÇIKMADIM’

Kesimin ilk başladığı gün bastonlarıyla birlikte ağaçlarına sahip çıkmak için bölgeye giden 94 yaşındaki Gülsüm nine:

Ben burada doğdum, burada büyüdüm. İkizköy’ün dışına çıkmadım. Birlikte büyüdüğümüz ağaçlarımızı kestiler. Bu ağaçları kestiler, kendi ağaçlarımıza dokundurtmam. Omuzlarımızda dereden su çektik suladık. Bizim zeytinlerimizi kesmek isterlerse öldürseler yine kestirmem. Karı-koca iki fakir bir araya geldik. Çalıştık, çabaladık bunu yaptık. Madenden sonra deremiz kurudu. Tarlalarımızı oradan çekip sulardık. Sudan içtiğimiz zaman hastalık da olmuyordu. Burada kanser hastalığı da çoğaldı. Madenin ardından “Biz dayanamayacağız’ diyerek bölgeyi terk edenler oldu.

‘KÖMÜR İÇİN DEĞER Mİ?’

Ağaçlarını korumak için zaman zaman ormana giren ve elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan 54 yaşındaki Aytaç Yakarı:

54 senedir buradayım. Burada yaşanan bir katliamdır. Kömür için değer mi bu? Dört senedir biz burada mücadele yürütüyoruz. Bizim çocuklarımızı kestiler. Her yıkılan çamda benim ayağım, kolum kesildi. Bizim evlatlarımızı doğradılar. Gözlerimizin önünde kesildi.

‘KÖYLER BOŞALDI’

52 yıldır bölgede çiftçilikle uğraşan emekli öğretmen 75 yaşındaki Hasan Yorulmaz:

Şirketler buraya gelmeden önce tütüncü ve çoban insanlardık. Taş kırdım, bir zeytinlik meydana getirdim. Hepimiz katır sırtında su çekerek zeytinleri büyüttüler. Madenden sonra köyler boşaldı. İnsanlarımız topraktan para kazanamayınca toprağı terk ettiler. Bir yılda ortalama 7-8 kişi kanserden öldü. Bu boşuna değil.

‘AKBELEN’DEKİ KESİMİ DERHAL DURDURUN’

Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları sosyal medya hesabından Akbelen’deki kesimin izinsiz yapıldığını duyurdu. Avukatların yaptığı açıklamaya göre, Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi adına tesis edilmiş olan dava orman kesim izninin 28 Aralık 2021’de bittiği ve davalı idare tarafından orman izninin uzatılmasına dair bir işlemin ise tesis edilmediği öğrenildi. Orman Genel Müdürlüğü, firmanın uzatım başvurusu yaptığını ileri sürse de avukatlar, süre uzatım başvuru yapılan tarihte dava konusu idari işlem hakkında yürümeyi durdurma kararının olduğunu ifade etti.

MUHARREM İNCE PROTESTO EDİLDİ

Akbelen direnişine destek için bölgeye giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yıllardır kesim kararına karşı mücadele eden Akbelenlilere “Sorunu çözmek istiyor musunuz? Bana öyle gelmiyor” ifadelerini yöneltince protesto edildi. Halkın tepkisiyle karşılaşan İnce, alandan ayrılmak zorunda kaldı.

‘DEVLET TEŞVİKİ ALDI’

Kömür sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı’nda ağaç kıyımı yapan YK Enerji’nin devletten aldığı teşvik tutarını CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz paylaştı. CHP’li Yavuzyılmaz, YK Enerji’nin 2018-2023 arası devletten aldığı teşviğin 1 milyar TL’den fazla olduğunu açıkladı.

TKP EYLEM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kıyımı için direniş bir haftadır sürerken TKP’den protesto çağrısı yapıldı.

PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, CHP milletvekili Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personelinin de açığa alındığı bildirildi.