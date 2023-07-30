Akbelen’de katliam: Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuldu!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Muğla Akbelen ormanında yaşanan orman katliamıyla ilgili AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, Limak holding ve İÇTAŞ yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, “Akbelen’de dünyanın gözü önünde orman katliamı yaşanıyor. Bu suçu işleyenler mutlaka ama mutlaka yargılanacak” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 14:50
Akbelen’de katliam: Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuldu!
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Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen ormanlarında maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimi, yedinci gününde devam ediyor. 

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları,  AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, söz konusu isimler hakkında, “Anayasa’yı ihlal”, “kanunsuz emir”, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi”, “kamu görevini kötüye kullanma”, “zor kullanma yetkisi sınırının aşılması” ve “orman kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma yürütülmesi ve savcılık tarafından haklarında kamu davası açılması talep edildi.

“ORMAN KATLİAMI YAPILMAKTADIR”

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede, “Devletin jandarması ve polisinin gözetiminde 24 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Limak Holding ve İÇTAŞ yöneticilerinin talimatıyla görevlendirilenler tarafından Akbelen Ormanı’nda orman katliamı yapılmaktadır. Akbelen Ormanlarını savunan köylülere jandarma ve polis tarafından darp, şiddet ve baskı uygulanmaktadır” denildi. 

“YARGILANACAKLAR”

Suç duyurusuna ilişkin Akbelen’de açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, “Akbelen’de dünyanın gözü önünde orman katliamı yaşanıyor. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurumuzun takipçisi olacağız. Bu suçu işleyenler mutlaka ama mutlaka yargılanacak” dedi.


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