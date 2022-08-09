Akbelen'de kömür madenine karşı yurttaşların nöbeti yaklaşık bir yıldır sürüyor

09 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Muğla’ın Milas ilçesinde Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (YK Enerji) termik santrallarına kömür sağlamak amacıyla kesilmek istenen Akbelen Ormanı’ndaki ağaçlar için yurttaşların nöbeti bir yıldır sürüyor.

İkizköy Çevre Komitesi verilen izinlerin iptal edilmesi için geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı dava açtı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi ve keşfin üçüncü kez tekrarlanması kararını verdi. Keşfe, CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay ile Suat Özcan, müdahil Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları ve müdahil Muğla Barosu vekilleri, İkizköylülerin avukatları olarak Ankara, İzmir ve Kütahya Barosu avukatları, gözlemci olarak Bodrum ve Milas belediyeleri temsilcileri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik ve Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri, Muğla Çevre Platformu temsilcileri, TEMA Vakfı Muğla temsilcisi katıldı. Çok sayıda yurttaş ve çevre örgütü ise alanda pankart ve dövizlerle hazır bekledi. Çevrecilerden oluşan kalabalık grup, bilirkişi heyetinin sahaya girişini alkışla protesto etti.

"SU KAYNAKLARI VAR"

İkizköy Çevre Komitesi avukatlarından Arif Ali Cangı, alandakilere yaptığı konuşmasında, “Akbelen ormanları sadece İkizköy, Milas ve Muğla için değil Türkiye ve dünya için önemli. Burada Milas ve Bodrum’a su veren önemli su kaynaklarımız var. Bu orman binlerce canlının yaşama alanı. Bu önemli doğa parçasını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Keşif gezisini değerlendiren CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “8-9 saat süren bir keşif oldu. Her tarafa söz hakkı verildi, herkes dinlendi. Gözlemler geniş alanlarda yapıldı. Adil bir şekilde talepler değerlendirildi ve dinlendi. Geç olsun ama adil bir rapor olsun” diye konuştu.

MADEN İŞÇİLERİ KARŞI ÇIKTI

İkizköy Çevre Komitesi ve çevrecilerin yanı sıra bölgede termik santralda çalışan işçiler de bir araya geldi. Termik santralda çalışan işçiler, aileleri ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) üyeleri ise maden sahasının oluşumuna destek vererek karşı duruş sergiledi. Komiteden yapılan açıklamada, “Konunun emekçilerin haklarının da çözüme ulaştırılmasını istiyoruz” denildi.