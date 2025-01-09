Akbelen’deki kıyımın ortağından İliç için yeni proje

Yayınlanma: 09.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 04:00

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’nin termik santrallarına kömür sağlamak için maden çalışmaları devam ederken ortaklar da durmuyor. Limak Holding’in çalışmalarının yanı sıra YK Enerji’nin diğer ortaşı İÇTAŞ da çalışmalarını sürdürüyor. IC İÇTAŞ Enerji Yatırım Holding, Erzincan Refahiye ve İliç’te RES kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Şirketin 1 milyar 300 milyon TL değerindeki projesiyle birlikte bakanlık onay verirse alana 30 rüzgâr türbini kurulacak.

Proje orman, mera ve şahıs arazilerini kapsayan 2 bin hektarlık alanda etkili olacak. İnşaat aşamasında arazilerde yapılacak olan hazırlık sürecinin ardından montaj işlemleri başlatılacak. Projeyi gerçekleştirmek için bölgede yollar açılacak, şantiye kurulacak. Bunun yanında inşaat aşamasında 100, işletme aşamasında da 15 personelin çalışması planlanıyor. İdari binanın yanında, teknik ve sosyal altyapı binaları da inşa edilecek. Projeyle beraber yıllık 400 milyon kwh elektrik üretimi sağlanacak. Üretilecek enerjinin, bölgedeki Bağıştaş Barajı’na yönlendirilmesi planlanıyor. Barajın 2016’daki açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.