Depremin şüpheli ihaleleri

17 Haziran 2023 Cumartesi

Siyasetin gündemi çok yoğun ve çok sıcak. İktidar ve muhalefet cephesinde gerçekleşen gelişmeler ülke gündemini meşgul ediyor.

En son Abdüllatif Şener’in Halk TV’deki “Sansürsüz” programında yaptığı açıklamalar çok konuşuluyor. AKP döneminde bakanlık yapan Şener partisinden ayrılarak CHP’ye katıldı ve CHP’de 5 yıl milletvekilliği yaptı. Mayıs ayındaki seçimlerde aday gösterilmedi. Bir akşam birden NTV’ye katılarak Kılıçdaroğlu’nun ülkeyi yönetemediğini ve Kandil’den talimat aldığını beyan etti. Altında yatan sebep belli. CHP’den istifa etmiş ve ilk tur Sinan Oğan’a ikinci turda ise boş oy kullandığını söyledi.

Değerli dostum Barış Pehlivan o programdaydı ve sorularını sordu. Şener’in bu söylediğinin doğru olmadığını da ıslak imzalı tutanak ile ortaya çıkardı. İkinci turda geçersiz oy kullandım diyen Abdüllatif Şener’in sandığında geçersiz oy yok.

Karşılık bekleyerek koltuk sevdası ile transfer siyasetinin sonucu bu...

Ama ben başka bir şey anlatacağım. Unuttuğumuz gündeme hepimizi geri götüreceğim.

Biz bu gündem ile uğraşırken deprem bölgesi şantiyesi son hızı ile devam ediyor. Şantiye diyorum çünkü deprem felaketini yaşayan illerimizde deprem konutları yapımı son hızla devam ediyor. Öyle hızlı devam ediyor ki yine hata yapıyoruz. Konuştuğum uzmanlar yapılan binaların büyük bir çoğunluğu için zemin etütlerinin yapılmadığını iddia ediyorlar.

Bir müteahhit ise yapılan ihalelere ve o ihalelerin tenzilat oranlarına dikkat çekiyor. Bana çalışmasından örnekler de göndermiş.

“TOKİ’den Haber” dergisinde yer alan bir haberin içeriğinde deprem bölgesine 143 bini köy evi olan 650 bin konut yapılacağı yer almıştı. Konutların en sağlam zemin üzerine yapıldığı, radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile yapıldığı da belirtilmiş.

Tabii bu inşaatlar son hızla yapılırken her şey mubah görülüyor! Ne demek istiyorum açıklayayım.

Mesela konutların inşa edileceği alanlar ile ilgili çok fazla şikâyet geliyor. İnşaatların tarım alanlarına yapıldığı, bu tarım alanlarının kamulaştırılırken müteahhidin isteği doğrultusunda adeta el koyma yöntemi ile yapıldığı yönünde onlarca şikâyet mevcut. Bu sadece bana ulaşan şikâyetler. İlgililere durumu sordum ancak daha cevap alamadım.

Diğer konu ise binalar için yapılan ihaleler.

Yüzlerce ihaleyi inceledim neredeyse...

Örneğin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından “Pazarlık” usulü ile düzenlenen ihaleyi inceleyelim. Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi 827 adet konut ve altyapı işi.

(İhale Kayıt no 2023/388257) Yaklaşık maliyeti 1.6 milyar TL. İhaleye 4 firma teklif vermiş. 5 firma ise teklif vermemiş. Teklif veren 4 firmadan en iyi teklifi 1.6 milyar TL ile En-Sa yapı adlı firma vermiş. Tenzilat oranı yüzde 1.41!

Başka bir ihaleyi daha inceleyelim.

TOKİ’nin “Pazarlık” usulü ile Şanlıurfa Eyyubiye ilçesinde yapılacak 1421 konut ve 3 adet 5 dükkânlı ticaret merkezi inşaatı ve altyapı işi.

(İhale kayıt no 2023/389309) Yaklaşık maliyeti 2.7 milyar TL. İhaleye 9 firma katılıyor 7 firma teklif veriyor. İhaleyi 2. teklifte 2 milyar 697 milyon TL teklif veren ADN Konut ve Aydın İnşaat işbirliği kazanıyor. Tenzilat oranı yüzde 0.95

Tek tek yazmayayım. Eksi yüzde 0.13 tenzilat yapılan ihale bile var. Yani yaklaşık maliyetten bile fazla fiyat verilmiş.

Bu şekilde deprem bölgesinde yapılan ihaleler toplamı 302 milyar TL’yi geçmiş durumda.

302 milyar Türk Lirası!

Zemin etütleri yapıldı mı? İhaleye katılanların yeterliliği var mı? Teminatlar nasıl alındı? Dosyaları incelemek gerekiyor. Ancak ihale sonuçlarının büyük bölümü Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP’a yüklenmemiş.

Bu ihalelerin yanı sıra inşaatlarda kullanılan malzemeler ile ilgili de şüpheler var. Onları da başka bir yazının konusu yaparız.

TOKİ’nin ihaleleri ile ilgili araştırma yaparken ilginç bir bilgiye daha ulaştım. İçişleri Bakanlığı’nın hükümet konağı işlerini yapan bir müteahhit ile konuştum adeta feryat etti. Ödeme alamadıklarını ve bir süre daha alamazlar ise iflas edeceklerini söyledi. Nasıl olur, bu kadar kolay mı dediğimde ise anlattı.

İddiaları çok ilginç.

TOKİ başkanı ile yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında önceden gelen bir gerginlik varmış. Ali Yerlikaya içişleri bakanı olunca TOKİ başkanı İçişleri Bakanlığı ile ilgili yapılan işler için ödemeyi kesmiş. Ödeme İç İşlerine iş yapan firmalar da zora girmiş. İddiayı bir firmaya daha sordum. Gerginliği bilmediğini ama ödeme alamadıklarını anlattı.

Yakında kokusu çıkar.