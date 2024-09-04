AKP Batman Milletvekili Nasıroğlu’nun projelerine yatırım desteği

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

Fernas maden ocağında İşçilerin direnişi jandarma tarafından engellenirken, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas’ın birçok kamu ihalesi aldığı belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından şirketin birçok projesine yatırım teşvik belgesi uygulandığı da iddia edildi. Nasıroğlu’nun aile şirketine ait Fernas maden ocağında işçilerin eyleminde dün 10. gün geride kaldı. Cumhuriyet, Fernas’ın 1.7 milyar TL değerinde 20 kamu ihalesi aldığını gündeme getirmişti. Konuya ilişkin tartışmalar sürerken şirketin Batman, Aydın, Kahramanmaraş, Denizli, Aksaray gibi birçok kentteki projesine yatırım teşvik belgesi verildiği ortaya çıktı. Bu teşviklerden bazıları şöyle:

Manisa’daki maden için şirket 2019 yılında 1 milyar 61 milyon 617 bin TL’lik yatırım teşviki aldı. Teşvik belgesi, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80 oranında vergi indirimi, Yatırıma Katkı Oranı (YKO) yüzde 40, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteğini kapsıyor.

Şirketin Aydın Kuyucak’taki mineral ürünlerin imalatı kapsamında yapılan yatırıma ise 2021 yılında 173 milyon 767 bin TL’lik yatırım teşviği belgesi verildi. Sıcak asfalt üretiminin yapılacağı bu projede şirkete yüzde 55 vergi indirimi, yüzde 40 YKO, gümrük muafiyeti ve KDV istisnasını kapsıyor.

Fernas İnşaat’ın Denizli’deki sıcak asfalt üretim tesisi için de 119 milyon 568 bin TL’lik yatırım teşviği uygulandı. Bu teşvik de vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası gibi birçok ayrıcalığı kapsıyor.

Fernas İnşaat, 2023’te Kahramanmaraş Pazarcık’ta kuracağı kalker madeni için 144 milyon 723 bin 914 TL’lik yatırım teşviği aldı. Bu teşvik kapsamında şirkete faiz desteği, gelir vergisi stopajı, vergi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıllık sigorta primi desteği ve işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi ve yüzde 50 YKO gibi ayrıcalıklar uygulandı.

Şirket 2021 ‘da Aksaray’da metal eşya imalatı yapacak olan yatırımı için 149 milyon 244 bin TL’lik yatırım teşviği aldı. Bu teşvik de gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, faiz desteği ve yüzde 90 vergi indirimi gibi maddeleri kapsıyor.

Fernas Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Litimted Şirketi Batman’daki bir yatırımı için 2011’de 2 milyon 250 bin TL’lik teşvik aldı. Ayrıca holdinge bağlı Fernas Alçı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aralık 2023’te Batman’da enerji ve elektirik üretimi yapmak için yatırım teşvik belgesi aldı. Ancak bu belgenin kapsamı açıklanmadı. Ayrıca şirketin son üç yıllık süreçte yalnızca bir yılda vergi ödediği de edilen bilgiler arasında.

‘İŞÇİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİNE ULAŞTILAR'



Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Mert Batur, emekçilerin eylemine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Batur, “Fernas’ın maden müdürü Serkan Güncü sosyal medya hesabından işçilerin sendika üyelik bilgilerini paylaştı. İki ihtimal var: Ya zorla işçilerden e-Devlet bilgilerini istediler ya bakanlıktan bu bilgiyi aldılar. Örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu’nun da SGK verilerine dair bilgiler paylaştı maden müdürü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilgi verdiğini reddetse de işverenin bu belgelere ulaşabilmesi mümkün değil” dedi. Batur, bakanlığın üzerindeki suç şüphesinin giderilebilmesi için soruşturma başlatması gerektiğini vurguladı.