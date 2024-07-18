AKP iktidarının sözlerine karşın askeri alanlar bir bir imara açılıyor

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

Kışlaların şehir dışına taşınmasıyla birlikte “yeşil alan” olarak kalacağı açıklanan askeri araziler parsel parsel imara açılmaya devam ediyor. İstanbul Çekmeköy’deki 3’üncü Kolordu Komutanlığı’na bağlı Çekmeköy Kışlası’nda Emlak Konut’tan sonra İzka Gayrimenkul konut projesi için hazırlanıyor. Boşaltılan kışlada ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin iştiraki Emlak Konut, Çınarköy Evleri adı altında konut ve villa yapımına başlarken, alanda toplam 2 bin 114 konut olacağını açıklamıştı.

Emlak Konut’un ardından imardan yararlanan bir diğer şirket de Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil’in şirketi İzka Gayrimenkul oldu. Emlak Konut’a ait olan arsa, satışı karşılığı gelir paylaşımı işi kapsamında İzka Gayrimenkul-Park İstanbul Adi Ortaklığı’na ihale edildi. Şirketin bakanlığa başvurusu onay bekliyor. Projenin onaylanması durumunda kışla arazisinin 23 bin 849 metrekarelik alanında toplu konut projesi yapılacak. Şirketin 1 milyar 316 milyon 893 bin TL harcayacağı projeyle birlikte alanda yedi bloktan oluşan 456 konut ve 479 adet araçlık otopark yapılacak. 1300 kişinin yaşayacağı öngörülen projenin en erken 2027’nin ilk yarısında bitirilmesi ve iskân aşamasına geçmesi bekleniyor.

GÖZDE ALANLAR

Askeri alanların imara açılması 15 Temmuz 2016’dan önce başladı. Darbe girişiminin ardından hızlanan süreçle birlikte İstanbul’da birçok alan talan edildi. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’ne göre şu alanlar öne çıkıyor: Bakırköy Şenlikköy Askeri Alanı, Başakşehir General Kani Akman Kışlası, Beşiktaş 1. Ordu Komutanlığı Silahhanesi ve Çevresi, Beşiktaş Barbaros Bulvarı Askeri Lojmanı, Beşiktaş Orhaniye Kışlası, Beşiktaş Jandarma Dikimevi, Çekmeköy Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası , Çekmeköy 3. Kolordu Komutanlığı, Esenler Topkule ve Baştabya Kışlası , Eseneler 66. Mekanize Piyade Tugayı, Halkalı Askeri Alanı, Maslak Jandarma Genel Komutanlığı. Maltepe Kenan Evren Kışlası, Maltepe Nurettin Baransel Kışlası, Sancaktepe General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası, Tuzla-İçmeler Piyade Okulu Askeri Alanı, Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, Tuzla Sahil Güvenlik Komutanlığı, Zeytinburnu Eski Tank Fabrikası, askeri lojman ve hizmet Birimleri.