AKP'li belediyenin rant ihalesi

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kurupelit Marina’nın satışı için yeniden ihaleye çıkacak. Proje kapsamında deniz doldurularak otel ve cami yapılacak. Samsunlular “Tek yeşil alan halkla inatlaşılarak ranta açılıyor” dedi.

Şeyda Öztürk / Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00
AKP'li belediyenin rant ihalesi
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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum’daki Kurupelit Marina’nın satışına hazırlanıyor. 8 Eylül’de ihalesi düzenlenecek satışla birlikte alanda deniz dolgusu çalışması yapılarak sahile otel ve cami inşa edilecek. Belediye mahkemenin iki kere yürütmeyi durdurma kararı vermesine karşın Kurupelit Marina’nın satışı için tekrar adım attı.

Alanın ihaleyle satışı ilk olarak 30 Temmuz’da düzenlenmek istendi. Ancak ihaleye katılım olmadı. Buna karşın projede ısrarcı olan belediye, alan için 8 Eylül’de bir daha ihaleye çıkacak. Tekrardan ihale düzenlenmesine tepkili olan yurttaşlar, “Alandaki yeşil park, o bölgedeki tek çocuk parkı ve kamuya ait tek yer. İki mahkeme kararı olmasına karşın halkla inatlaşarak ranta açılıyor” dedi. Bölgede ihale gerçekleştirildikten sonra deniz dolgusu çalışması da yapılacak. Bununla birlikte alanda otel, belediye hizmet alanı ve cami gibi projeler yapılacak. 

CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik tepkisini “Büyükşehirin bu projesi belli ki ranta dayalı. ‘Biz yaparız, olur’ mantığı var” sözleriyle dile getirdi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı ise bölgede erozyon riski olduğuna dikkat çekti.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Marina Dayanışma Platformu ve Atakum Kent Konseyi tarafından sahilin korunması için imza kampanyası başlatıldı. SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, ihalenin iptali için de gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Özdağ, “Samsun halkını bu imza kampanyasına destek olmaya, kendisine ait olan bu alana sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu.


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