Babasını aratmadı! AKP'li Osman Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ağır ithamlar...

Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:25

Güncelleme: 01.09.2023 - 10:25

TEKNOFEST'e katılarak aktif paylaşımlar yapan, ABB eski başkanı Melih Gökçek'in oğlu, AKP milletvekili Osman Gökçek; sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu paylaşımlarda dikkat çeken bir 'davette' bulundu.

Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ağır ithamlarla hedef aldı.

''PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DESTEKLEDİĞİ KILIÇDAROĞLU..."

X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Gökçek, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

''PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu, Ankara'da TEKNOFEST var. Çekirdek çıtlayan eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları bir gez, bak millet sana neler diyecek.''

''MANSUR YAVAŞ, İHA'LAR, SİHA'LAR BIR DAHA KONUŞULMAYACAK DEMIŞTIN...''

Instagram sosyal medya hesabından ise Mansur Yavaş'a da seslenen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

''Mansur Yavaş, seni TEKNOFEST'e davet ediyoruz. Hani seçimlerden önce İHA'lar, SİHA'lar bir daha konuşulmayacak demiştin biz konuşmaya devam ediyoruz. Seni de buraya bekliyoruz.''