AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin projesine tepkiler sürüyor: 'Çöplük istemiyoruz'

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Bursa Kestel’e bağlı Erdoğan köyüne AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent mezarlığı ve katı atık merkezi yapmak istiyor. Geçim kaynağının hayvancılık olduğu köyde, hayvanların geçiş yoluna tesis kurulmasına ise yurttaşlar tepkili.

Yaklaşık bin hanenin bulunduğu bölgedeki köylüler, önceki gün Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Belediye önünde yurttaşlar, “Köyümüzde çöplük istemiyoruz” dedi. Belediye başkanı Alinur Aktaş’la görüşmek isteyen köylülere, güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı. Yapılan pazarlıkların ardından köyü temsilen 4 kişi belediyenin Genel Sekreteri Ulaş Akhan’la görüşme sağladı. Temsilcilerin dinlediği görüşmede ise bir sonuç elde edilemedi.

‘KAMU YARARINA AYKIRI’ DENDİ

Projenin gerçekleştirileceği 17 dönümlük alanın daha iyi kullanılabileceğini söyleyen köylüler, “Köyün 350 metre yakına çöplük yapılmasını istemiyoruz. Planlara göre tesis bazı bölgelere 100 metre kadar yakın olacak. 3 ilçeden gelen çöpler bu bölgede toplanacak. Sürekli kamyonların girip çıkması da bize zarar verecek. Ayrıca köyde hayvancılıkla geçim sağlıyoruz. Yapılacak alan hayvanların geçiş noktası. Bu bizi de etkileyecektir” diye konuştu.

Öte yandan yurttaşlar, daha önce dava açıldığını ve bilirkişi raporunda ‘Projenin kamu yararına aykırı olduğunun’ vurgulandığını söyledi. Bunun üzerine yürütmeyi durdurma kararının çıktığını da dile getiren yurttaşlar, “Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’ne dava açtık. Rapordan sonra yürütmeyi durdurma çıktı. Ancak, bir şekilde onu da kaldırdılar. Tesis bölgesindeki ağaçları da işaretlediler. Ağaçların daha süreçler devam ederken işaretlemelerinden tedirginiz. Bu ağaçlar 200-300 yıllıklar” ifadelerini kullandı.