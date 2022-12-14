AKP’li Pendik Belediyesi, imar değişikliği ile yurttaşların rahat nefes aldığı alana göz koydu
Belediye yönetimi Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan park alanının “akaryakıt ve servis istasyonu” alanına alınmasını istedi. CHP’li meclis üyesi Cengiz Aycan, benzin istasyonu alanına alınan arazinin satılacağını iddia etti.
İstanbul’da AKP’li Pendik Belediye Meclisi geçen hafta yaptığı toplantıda, Yenişehir (Kurtköy) Mahallesi’nde bir alan ile ilgili belediye yönetiminin istediği plan değişikliği teklifini görüştü.
Belediye yönetimi Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan, 9 bin 692 metrekare büyüklüğündeki park alanının, bulvar kenarına denk gelen 3 bin 394 metrekarelik kısmının “akaryakıt ve servis istasyonu” alanına alınmasını istedi. Teklif AKP meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Teklifle ilgili olarak mecliste bir konuşma yapan CHP’li Pendik Belediye Meclis üyesi Cengiz Aycan özetle şunları söyledi: “Yine benzinlik, yine satacağız. Her bulduğunuz alanı benzinliğe çevirirseniz borcunuz kalmaz. Sadece koruluk alanı park alanına alacağız deseydiniz biz evet diyecektik. Ama bu alanın yarısını benzinlik yarısını ticaret alanına alarak bütçeyi dengeleyeceksiniz. Yönettiğiniz yıllarda bütçenizin yüzde kaçını satışlarla dengelediniz, dönüp bir bakın arkadaşlar. Sonuç olarak bir yeşil alanı benzinliğe çevirdiniz, daha önce de karşı çıktığımız için buna da hayır diyeceğiz.”
"KISKANMAYIN" DEDİ
Eleştirilere yanıt veren Pendik Belediyesi AKP meclis üyesi Ekrem Yıldırım ise şunları söyledi: “Bu plan tadilatıyla benzinlik herhangi bir yoğunluk getirmiyor. Taşıdığımız yerdeki ticaret yoğunluğunu da azaltıyoruz. Pendik Belediyesi’nin yatırım bütçesine katkıda bulunuyoruz. Kıskanmayın arkadaşlar, siz de yapın. Bütçenizi artırın yatırım yapın, aslanlar gibi yapı tesisi, yol, altyapı almış başını gidiyor. ”
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