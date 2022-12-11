AKP'li Pendik Belediyesi park, dini ve sağlık tesisi alanlarını devrediyor

11 Aralık 2022 Pazar, 02:00

101 milyon lira borcu bulunan AKP’li Pendik Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı önceki gün belediye meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda belediye ve belediye şirketi olan Personel AŞ’nin vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcuna karşılık bazı taşınmazların devri ve gelir elde etmek amacıyla bazı taşınmazların satışı teklifleri görüşüldü.

Hazineye devredilen yerler arasında, park, dini ve sağlık tesis alanları yer aldı. Ayrıca yedi arsada bulunan belediye hisselerinin yurttaşlara satışını nasıl yapılacağı konusundaki değişiklik görüşüldü. Teklifler CHP’li meclis üyelerinin, “Hayır” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin, “Evet” oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

HALK ÇÖZÜM İSTİYOR

Belediye tarafından Hazine’ye devredilen yerler arasında, park ve ticaret alanı olarak ayrılmış boş arsaların olduğunu belirten CHP’li Pendik Belediyesi Meclis üyesi Hayriye Uyanık, “Bu arsaların olduğu bölgede park ve spor alanı sıkıntısı var. Mahalle halkı ivedilikle buna çözüm beklemesine rağmen bu tür alanların maliyeye devredilmesi doğru değildir. Burada yanlış yazılmış bir şey var. Mesela, Yeşilbağlar’da sağlık tesisi olan bir alan burada dolu yazılmış. Ancak bu alan boş. Sapanbağları’nda iki boş parsel var. Bunlardan biri park diğeri ise ticari alan. Ticaret alanı neden veriyoruz? Park ve ticaret alanının ikisi de boş. Biz belediye olarak neden buralarda bir şey yapmıyoruz? Biz bu sebeplerden dolayı ‘hayır’ dedik” ifadelerini kullandı.