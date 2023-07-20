ALÇEP: Aliağa dünyanın çöplüğü değildir

Yayınlanma: 20.07.2023 - 16:29

Güncelleme: 20.07.2023 - 16:29

Libya'dan 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası 6 bin ton kimyasal atık ile İzmir'in Aliağa Limanı'na sökülmek için geldiği iddia edilen Sloug isimli tanker limanda fotoğraflandı.

Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP) tarafından paylaşılan fotoğraflarda geminin daha sökülme işleminin başlamadığı görüldü. ALÇEP’den yapılan basın açıklamasında haberleri “kaygı” ile izledikleri belirtilirken, “Bizler, uydu kayıtlarında hala Libya’da olduğu ve sahte belgelerle içindeki kimyasal maddelerin temizlenmesi için önce Mısır’a sonra da sökülmek için Hindistan’a götürüldüğü; Mısırlı ekolojist ve çevreci dostlarımızın itirazları sonucunda orada sökülememesi üzerine 23 Şubat 2023 tarihinde Aliağa Gemi Söküm Tesislerine geldiği iddia edilen Sloug isimli zehir gemisinin ilçemizde yeni bir çevre felaketine sebep olmaması için var gücümüzle mücadele edeceğimizi buradan tüm dostlarımıza duyurmak isteriz” denildi.

“ALİAĞA DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜ DEĞİLDİR”

Deprem sonrası yaşanan dönemde “oldubitti” ile Avrupa Birliği Söküm Sertifikası’nın iş kazaları nedeni ile iptal edilen bir firma tarafından ilçeye sokulan geminin sökülmemesi için gereken mücadeleyi sonuna kadar vereceklerini belirtilen açıklamada, “Hiçbir mevzuata uymadığı halde iki firmanın ticari kavgaları olmasa duyamayacağımız Sloug isimli geminin ve benzerlerinin ilçemizde sökülmesini istemiyoruz ve Aliağa’ya dünyanın hurdalığı muamelesi yapılmasını reddediyoruz. Aliağa dünyanın çöplüğü değildir. Başka bir Türkiye, başka bir Aliağa yok!” ifadeleri kullanıldı.