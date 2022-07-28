Aliağa’da sökülecek Brezilya savaş gemisi işçi sağlığına da düşman

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) Genel Başkanı Kanber Saygılı, ünyanın birçok ülkesinde söküm işlemi onayı almamış geminin Türkiye’de sökümüne onay verilmesine ilişkin emekçinin görmezden gelindiği değerlendirmesinde bulundu. Geminin zehir yüklü olduğunun vurgulayan Saygılı, “Bu tarz gemiler söküldüğü yerlerde kapsam alanına giren her şeyi etkiler. Çevre, insan ve doğal olarak gıda dürünlerine varana kadar her şey bu durumdan olumsuz etkilenir” dedi.

Sao Paulo adlı geminin bünyesinde barındırdığı asbestin işçiler için tehlikeli olduğunu vurgulayan Saygılı, “Aliağa gemi söküm bölgesi denetlenmiyor. Burada gerekli önlemleri alınmıyor. Bunu sökecek olan işçilerin sağlığının olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Doğrudan olmasa da yaratacağı tahribatı öngörerek şunu söyleyebiliriz: Bu zamana yayılmış bir iş cinayetidir. Bu savaş gemisini üreten Fransa gemiyi kabul etmiyor, satmış olduğu Brezilya da sökmüyor. Gemiyi sökmek bize kaldı çünkü burada emek ucuz, işçi örgütsüz. Siyasal iktidar ise kim çok para verirse memleketin kaynaklarının kapısını sonuna kadar açıyor” diye konuştu.

KANSERE NEDEN OLUYOR

Gemi söküm konusunda tezi bulunan aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olan Dr. Ertuğrul Bilir ise bu tarz gemilerin yarattığı tehlikenin sadece asbestle sınırlı olmadığının belirtti. Bilir, “Geminin boyaları temizlenmeden kaynakla kesim yapılınca ortaya çıkan kanserojen ve zararlı dumanlara işçiler maruz kalıyor. Gemiler güvenli şekilde sökülmediğinde ortaya çıkan asbest işçilerin akciğerine hasar verip mezotelyoma adı verilen kansere neden oluyor. Avrupa ülkelelerinde çevreye verdiği zarardan dolayı sökümleri ucuz işgücü olan ülkelerde yapıyorlar.