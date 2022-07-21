Aliağa'da sökümüne izin verilen gemi 1300 ton kimyasal içeriyor

21 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Aliağa’da sökümüne izin verilen uçak gemisinin sadece asbest değil, kanser yapan çevre insan ve doğaya zarar verecek, 1300 ton kimyasal içerdiği ortaya çıktı. Aliağa bölgesinde 40 yılda 5 bine yakın geminin söküldüğünü ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül Cumhuriyet’e konuştu. Küçükgül, “Sökülen her geminin katı ve sıvı maddeleri hava, su ve insana bulaşıyor. Dünyada beş ülkenin dışında söküm yapan yok. Avrupa Birliği, Türk firmalarına ‘Avrupa Birliği Söküm Sertifikası’ vererek tehlikeli gemileri bize söktürüyor. Sanayicilerin ve siyasilerin ‘Gemi sökümünde dünya lideri olacağız’ açıklaması utanılacak bir açıklamadır” dedi.

ASBEST VE DİĞER KİMYASALLAR

Küçükgül sözlerini şöyle sürdürdü:

Atıklarını yönetemeyen sektöre vahşi sanayi deniyor. Aliağa bölgesi vahşi bir sanayi bölgesidir. Motor, conta, boru, jeneratör, varil, kablo ve boyaların içinde civa, kurşun gibi ağır metaller vardır. Kesim sırasında bunlar ortaya çıkar. Bu maddeler, insana, suya, doğaya, hayvana bulaşır. Biz bu gemide sadece 600 ton asbesti konuşuyoruz. Oysa gemi toplam1300 tona yakın zararlı kimyasal atık içeriyor. Asbest bunların sadece yüzde 10’u.

"ÜLKEMİZ GEMİ ÇÖPLÜĞÜ DEĞİL"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, bünyesinde 900 tondan fazla asbest barındırdığı iddia edilen NAe Sao Paulo savaş gemisinin Aliağa’da sökümüne izin vermesi, ilçede protesto edildi. Çevreciler ve yurttaşlar, “Zehirlenmek istemiyoruz. Çocuklarımıza kıyılıyor. Ülkemiz, dünya gemilerinin çöplüğü değildir” açıklamasını yaptı.

"İKİ ENAYİ ÜLKEDEN BİRİ BİZİZ"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel konuyla ilgili açıklama yaparak “İzmir’e doğru yüzen büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Hem çevre krizi hem halk sağlığı hem de toplumsal kaygının olduğu bir süreçteyiz. Bünyesinde asbest bulunduğu belirtilen bu geminin Aliğa’ya gelmesini bütün dünya izliyor. Bunu yaparak para kazanan iki ülke var. Bir biz, bir de Hindistan... Diğer ülkeler böyle bir imkânı geri mi tepiyor? Bakan da bununla övünüyor. Bakan senin sözünün tercümesi, iki enayi ülkeden biri biziz demektir. Bu övünülecek değil, utanılacak bir şey.