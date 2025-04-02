Alman şirketi Çanakkale ormanlarına RES kuracak: 23 bin ağaç kesilecek

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

Almanya merkezli PNG AG’ye bağlı PNE WIND Yenilenebilir Enerjiler Limited Şirketi, Çanakkale Merkez’e bağlı Salihler ve Ovacık köylerini kapsayan alanda kurmak istediği rüzgâr enerji santralı (RES) projesinde aşamaları tamamladı. Şirketin başvurusunu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Şirket aldığı bu onayla birlikte orman arazisi içerisinde kalan alana 11 rüzgâr türbini kuracak.

ÖMRÜ 30 YIL

Köseler RES projesi kapsamında dikilecek türbinler için yeni orman yolları açılacak. Şalt merkezi, idare binası ve türbin temellerinin atılması için beton kullanılacak. Ömrü 30 yıl olarak belirlenen projeyle birlikte 23 bin 841 ağacın kesileceği öngörülüyor. Şirketin hazırladığı ÇED raporuna göre, bu ağaçlar türbinlerin dışında yol genişletme çalışmalarıyla birlikte kesilecek. Şirket aynı zamanda kendi belirttiği rakamın “düşebileceğini” aktardı. Bunun yanında şirketin çalışma yapacağı alanlar, orman yangınları açısından birinci derece hassasiyete sahip. Şirket, rüzgâr türbinlerinden kaynaklı orman yangınlarına karşı tüm önlemleri alacağını belirtiyor. Şirket bu projesi için 181 milyon 500 bin TL harcayacak.

PROJEYİ DEĞİŞTİRDİ

Şirket, ilk başvurusunda 17 trübin dikileceğini aktarmıştı. Ancak bazı türbinlerin birinci derece doğal sit alanı içerisinde kaldığı tespit edildiği için alanlar değiştirildi. Bunun yanında altı türbin de projeden çıkarıldı. Öte yandan şirketin lisans alanı geniş bir bölgeyi kapsıyor. ÇED raporuna göre lisan alanı, orman, 1. derece doğal sit alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalıyor.

İSİMDEKİ DETAY

Şirketin ÇED raporunu ise tanıdık bir firma hazırladı. RES raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik, Kanal İstanbul’a da rapor hazırlamasıyla gündeme gelmişti. Bunun yanında Çınar Mühendislik, çevreye zarar verdiği eleştirilerinin hedefindeki birçok şirketle de çalışıyor.