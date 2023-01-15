Anamur'da jeotermal enerji santral kaygısı
Mersin Anamur’daki Bozdoğan köyüne Öz Şimşek Jeotermal Enerji Sistemleri İnşaat Tarım Turizm Limited Şirketi, üç farklı alanda jeotermal enerji santralları kurmak istiyor. Birinci sondaj alanını, 1. derece doğal sit alanında bulunduğu için mahkeme iptal etti. Ancak diğer iki noktadaki çalışmaların yakın zamanda başlaması bekleniyor. Köylüler, tarım ve orman arazilerini etkileyecek yerleşim yerlerine 30 metre uzaklıkta yer alan projeye karşı çıkıyor.
Bölge sakinlerinden çiftçi Nurettin Tepe, “250 kişi şirket yetkililerinin geleceği gün toplandık, gelmediler. Burası muz, çilek ve ejder meyvesi gibi meyvelerin üretiminin yapıldığı yer. Biz çiftçilik yapıyoruz. Burada 50 yıldır seracılık sistemi var ve hiç sıcak suya ihtiyacımız da olmadı. Seraya ısıtma sistemi yapmanın maliyeti 1 milyon TL. Kimsenin bunu karşılayacak gücü yok” dedi.
İkinci poligon sahasının 150 yıllık dere yatağında yer aldığını söyleyen çiftçi Tepe, şunları söyledi:
“Dere yatağının en geniş yeri 21 metre. Dere yatakları kapatılınca neler yaşandığını biliyoruz. Üçüncü proje alanı vasfını kaybetmemiş ormanlık alan. Tabiat parkına da 250-300 metre.”
Yurttaşların avukatı Şeyda Afyoncu ise gelecek hafta Anamur Ziraat Odası Başkanlığı ile dava açacaklarını kaydetti.
Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de “Altı yıldır tarım arazilerimizde maden açmak istiyorlar. Mahkemeli olduğumuz, kazandığımız ve hâlâ direndiğimiz yerler var” diye konuştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- '10'dan fazla başkan AK Parti'ye geçiyor'
- Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova’da...
- Anketçiler canlı yayında birbirine girdi
- 'Sevincimize tahammül edemediler'
- Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
- Yeni seçim açıklaması kafaları karıştırdı
- Taksi yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı
- Yeni trend: Küçük ve elektrikli