Anamur'da jeotermal enerji santral kaygısı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 03:31

Bölge sakinlerinden çiftçi Nurettin Tepe, “250 kişi şirket yetkililerinin geleceği gün toplandık, gelmediler. Burası muz, çilek ve ejder meyvesi gibi meyvelerin üretiminin yapıldığı yer. Biz çiftçilik yapıyoruz. Burada 50 yıldır seracılık sistemi var ve hiç sıcak suya ihtiyacımız da olmadı. Seraya ısıtma sistemi yapmanın maliyeti 1 milyon TL. Kimsenin bunu karşılayacak gücü yok” dedi.

İkinci poligon sahasının 150 yıllık dere yatağında yer aldığını söyleyen çiftçi Tepe, şunları söyledi:

“Dere yatağının en geniş yeri 21 metre. Dere yatakları kapatılınca neler yaşandığını biliyoruz. Üçüncü proje alanı vasfını kaybetmemiş ormanlık alan. Tabiat parkına da 250-300 metre.”

Yurttaşların avukatı Şeyda Afyoncu ise gelecek hafta Anamur Ziraat Odası Başkanlığı ile dava açacaklarını kaydetti.

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de “Altı yıldır tarım arazilerimizde maden açmak istiyorlar. Mahkemeli olduğumuz, kazandığımız ve hâlâ direndiğimiz yerler var” diye konuştu