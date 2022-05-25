Resmi Gazete'de yayımlandı: Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

Niğde'de 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

AA
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 08:20
Resmi Gazete'de yayımlandı: Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek
Abone Ol google-news

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, ildeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahasına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Güllüce, Pınarcık, Ovacık, İnli, Bağlama-1, Bağlama-2 mevkilerinde bulunan 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 8 Haziran'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 1 milyon 600 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası'nda düzenlenecelk.


ihale jeotermal Niğde

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler