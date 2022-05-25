Resmi Gazete'de yayımlandı: Niğde'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek
Niğde'de 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, ildeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahasına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Güllüce, Pınarcık, Ovacık, İnli, Bağlama-1, Bağlama-2 mevkilerinde bulunan 6 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 8 Haziran'da açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.
Muhammen bedelleri 1 milyon 600 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen sahaların ihaleleri, saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası'nda düzenlenecelk.
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