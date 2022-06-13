Ankara'da su baskını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi. Akyurt'ta selden dolayı ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişi yaşamını yitirdi.
İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.
Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi.
Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi.
MANSUR YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Akyurt'taki selde yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.
Yavaş, paylaşımında, "Sel felaketinin etkisini gösterdiği Akyurt ilçemizde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Muhammet Şahin'e ve Mustafa Demirel'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde önceki gün yaşanan selde CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirmiş, bir kişi de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu. Dün de Akyurt'ta yaşanan sel ve su baskınında elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin yaşamını yitirmişti.
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