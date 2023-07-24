Antik kentte zehirli tesise yurttaş tepkisi
Hatay Erzin’deki İsos antik kentinin merkezi konumundaki bölgede Byport Petrol Ürünleri şirketince yapılmak istenen polipropilen tesisine karşı yurttaşlar ve yaşam savunucuları önceki gün bir araya geldi.
Tesisin tarım alanları ve denizi kirleteceğini belirten yurttaşlara çevre derneklerinin yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik de destek verdi.
Yapılan basın açıklamasında, “Bu tesisle birlikte Erzin ve çevresinin, denizden esen hâkim rüzgârların da etkisiyle daha fazla zehirli gaza, kirleticilere maruz kalması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bizler, İskenderun Körfezi’ni zehirli kimyasal üretim merkezi yapacak, tarımı bitirecek, insan sağlığını tehdit edecek, kumsallara ve endemik türlere zarar verecek, tatlı su kaynaklarını yok edecek böyle bir tesisi istemiyoruz” denildi.
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