Artvin yine maden darbesiyle karşı karşıya

TEMA Vakfı’nın verilene göre yüzde 71’i maden ruhsatlı olan Artvin, bir maden darbesiyle daha karşı karşıya. Ardanuç’ta Pontid Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi altın madeni projesi için hazırlıklara başladı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00
Artvin yine maden darbesiyle karşı karşıya
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Mevcut 16.12 hektarlık madeni büyütmek amacıyla ÇED için bakanlığa başvuru yapan şirket, 602.22 hektarlık alanda açık maden ocağı projesi gerçekleştirmek istiyor.

Buna göre yaklaşık 848 futbol sahası alanı etkileyecek maden projesi Gümüşhane köyünün bir kısmı ve Köseler Yaylası’nın tamamını kapsıyor. Ayrıca proje kapsamında belirlenen çalışma alanı orman, tarım ve Hazine arazilerinden oluşuyor. 

939 milyon 660 bin TL’lik projede 134 sondaj deliği oluşturulacak ve toplam 21 bin 277.60 metrelik sondaj çalışmaları yapılacak. Altın kazanımında da dakikalar içerisinde ölüme neden olabilen siyanür kullanılacak. 


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