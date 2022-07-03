Artvin’de orman köylülerine yönelik iş güvenliği eğitimi engellendi

03 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

Tarım Orman-İş Sendikası, Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Peynirli Köyü’nde, ormanlarda yaşanan iş kazalarına karşı kooperatif üyeleri ve köylülere eğitim vermek için geçtiğimiz mayıs ayında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Gerekli izinleri alan sendika, Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali’nin de desteği ile (BWI) hazırlıklarını tamamladı. Program için Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ile bir ay öncesinden gerekli izinleri alan Tarım Orman-İş Sendikası yetkililerinin ilçeye gelişlerinden bir gün önce kalacakları misafirhane rezarvasyon iptal edildi.

"TEHDİT ETTİLER"

İddiaya göre eğitime katılacak olan orman köylüleri ve kooperatif yetkilileri tehdit edildi. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nden, aranan kooperatif yetkilisine, “Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş bölücüdür, vatan hainidir. Onun düzenlediği hiçbir şeye katılmayın, yoksa işinizden olursunuz” denildi. Sendikanın önceki gün yapacağı eğitim programı, yapılamadı. Eğitim Şavşat’a bağlı Ortaköy’e alındı ve oradaki işçiler bilgilendirildi.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan, Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Durmuş, “1,5 ay önceden planladık, başvurduk, olumlu karşılandı. Kendileri orman işletme müdürlüğünün Peynirli Köyü’nde yapmamızı önerdiler. Eğitime bir gün kala bize ayrılan misafirhanedeki yerlerimiz iptal edildi. Eğitime katılacak olan Peynirli kooperatifi yöneticileri ve orman köylüleri tehdit edilerek eğitime katılmaları engellendi. Eğitime katılanlara bundan sonra iş verilmeyeceği söylenerek eğitim o bölgede engellendi” dedi.

Başkan Durmuş, “Türkiye dünyada orman işçiliğinde can kayıplarında birinci sırada. 2020’de 611 kişi, 2021’de 544 kişi, 2022’nin ilk 5 ayında 354 kişi ormanlarda yaşamını yitirdi. Biz sendika olarak en temel hakkı olan yaşam hakkının korunmasına ilişkin yaptığımız bu projenin Orman Genel Müdürlüğü’nün üst düzey yetkilileri tarafından engellenmesini ülkeye ihanet olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.