Asbestli gemi 'hayalet' oldu
Yaklaşık 100 bin ton asbest içerdiği iddia edilen Fransız “Raymond Croze” adlı kablo döşeme gemisinin söküm işlemi için İzmir’in Aliağa ilçesine yola çıkmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Çevreciler ve STK’lerin “Zehirli gemi istemiyoruz” açıklaması sonrası gemi söküm firmasının “Raymond Croze” isimli geminin radarda görünmemesi için GPS’sini söktüğü iddia edildi. Radarda hâlâ Fransa’nın Toulon Limanı’nda görünen zehir gemisini, Aliağa’ya getirecek olan “Sea Vanquish” römorkörünün ise Midilli ve Karaburun açıklarında beklediği görüldü. Sabit bekleyen geminin ne zaman geleceği henüz belli değil.
Geminin söküm işlemlerini yapacak olan Anadolu Gemi Söküm Tesisi (AGS) İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Mine Aydın, “Tesis, söz konusu asbesti standart süreçlerinde olduğu gibi çevreye duyarlı ve yönetmeliklere uygun şekilde üçüncü taraf akredite, onaylı ve yetkin firmalara söktürecek olup, bu bertaraf işlemi bitmeden gemi söküm işlemine başlanmayacak” diye konuştu.
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