Avukat İsmail Hakkı Atal'dan 'Akbelen' açıklaması: Anayasal suç işliyorlar

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için pazartesi günü başlayan kesim, dün de devam etti. Avukatlar burada yapılanın bir hukuk katliamı olduğunu vurguladı.

Buradaki direnişin avukatlığını yapanlardan biri olan İsmail Hakkı Atal, yıllardır süren dava sürecinden bahsetti. Verilen yürütmeyi durdurma kararının Kasım 2022’de kaldırıldığını söyleyen Atal, “Seçim sürecinde bir sessizlik oluştu. 28 Mayıs’ta AKP kazanınca ‘Ormana girebiliriz’ dediler. 24 Temmuz’da bölgeye girdiklerinde diğer avukatımız Arif Ali Cangı yürütmeyi durdurma talebinde bulundu” ifadesini kullandı.

Daha önce yapılan üç bilirkişi keşfinden de bahseden Atal, “Sonuncu keşif heyetinin verdiği raporla birlikte bölgede madencilik yapılabileceği söylendi. Raporun gerçeğe aykırı olduğunu belirterek reddi hâkim istedik ve bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

(İsmail Hakkı Atal)



"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

AİHM, Danıştay ve Aydın Mahkemesi kararını uygulamadıkları için cumhurbaşkanı hakkında da dava açacaklarını söyleyen Atal, “Anayasanın üçüncü maddesine göre, Türkiye, bölünmez bir bütündür. Bu bütünlük aynı zamanda ağaçları, doğası ve hayvanlarıyla birlikte görülmelidir. Bu açıdan, Limak, İÇTAŞ ve Orman Genel Müdürlüğü hakkında da Anayasa’nın üçüncü maddesi doğrultusunda zeytinlik, çamlık, tarım arazileri ve su kaynaklarını yok ettikleri gerekçesiyle de ihlal suçundan şikayetçi olacağız” ifadelerini kullandı.

"SUÇ İŞLİYORLAR"

Atal son olarak “Anayasa bizden yana olmasına karşın AKP’li hâkimler sadece toplumsal bir direniş olduğunda yasayı uyguluyor. Biz onları AKP’li idare hâkimleri olarak telaffuz ediyoruz. Buradan karar almamız zor biliyor. Bizim direnişimiz hukukidir, Anayasaldır. Burada biz değil, bize müdahale edenler suç işliyor” ifadelerini kullandı.

Önemli çevre davalarına avukatlık yapan Remzi Kazmaz ise bütün hukuksuzluğa karşın Akbelen’de geç de olsa hukuki ve vicdani karar verileceğini belirtti.