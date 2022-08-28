Bakan Murat Kurum, Kanal İstanbul’un imar uygulamasının iptal doğruladı

28 Ağustos 2022 Pazar, 04:00

Cumhuriyet’in duyurduğu Kanal İstanbul’un imar uygulamasının iptal edildiği haberi Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Gazetemizin dün manşetten duyurduğu ve ses getiren haberinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yurttaşların talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, iptalin ardından işletilecek süreçlerle ilgili Cumhuriyet’e bilgi verdi. Akgün, “Kanal İstanbul planlardan sonra imar uygulamaları yapılmıştı. İmar uygulamaları dediğimiz parselasyonlar. Bütün o planlardaki kimin nerede parseli olacağı şeklinde bir uygulama yapıldı. Buna çok ciddi itirazlar yapıldı. Parselleri taşınanlar vardı, yaklaşık 40-50 km bir yerden bir yere gidenler vardı, Şahintepe bölgesinde ciddi itirazlar vardı, hesap hataları vardı. Bu itirazlar dava edilmişti. İtirazlardan sonra, şimdi burada mahkeme kararında sunulan belgede görüyoruz ki o yapılan imar uygulaması ortadan kaldırılmış, yeni bir imar uygulaması yapılıyor” diye konuştu.

"YENİSİNE DE İTİRAZ EDERİZ"

Kararın ardından imar uygulamasında yine bu planlara göre yeni parselasyon planları yapılacağını söyleyen Akgün, “Yapılan planlar yeniden askıya çıkacak sonra da göreceğiz, ne şekilde yapılmış, hata var mı. Biz hem planları hem de parselasyon planlarına dava açtık. Şu anda söylenen başkanlık oluruyla yürürlükten kaldırılan parselasyon planına da bizim davamız vardı. Bize henüz tebliğ edilen bir karar yok, ama başka davada tebliğ olmuş. Bize de muhtemelen böyle bir tebliğ gelecek. Sonrasında yapılan yeni parselasyon planlarını yine inceleyeceğiz. Gerekirse ona da itiraz ve dava sürecini yürüteceğiz. Alınan kararla, Kanal İstanbul’un imar uygulaması ve parselasyon planları yürürlükten kaldırıldı diyebiliriz. Şahintepe bölgesinde ciddi sıkıntılar vardı. Muhtemelen Şahintepe bölgesini çıkararak bir imar uygulaması yapılacak. O ayrı bir şekilde yürütülecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.