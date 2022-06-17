Bakanlık, Cumhuriyet’in üç yıldır gündeme getirdiği THK uçaklarını uçurma kararı aldı
Türk Hava Kurumu’nun uçaklarını hangarlarda çürümeye terk eden iktidar, binlerce ormanın kül olmasına neden oldu. Cumhuriyet’in üç yıllık ısrarla izleyip haberler yapmasıyla gündeme getirdiği THK uçakları yeniden uçuruldu. Dört uçak Etimesgut Havaalanı’nda gösteri ve deneme uçuşu yaptı.
Ormanlar cayır cayır yanarken Türk Hava Kurumu (THK) uçakları hangarlarda çürümeye terk edilmişti. Kurumun uçakları 2019’dan 2022’ye kadar yangınlara müdahalede devre dışı bırakıldı. Türkiye, binlerce hektar ormanın kül olmasına neden olan bu skandalı, ödüllük haber zinciri ile Cumhuriyet’ten öğrendi.
Cumhuriyet’in üç yıllık ısrarlı takibi ile gündeme getirdiği THK uçaklarının yatırılması ve yangın söndürme zaafiyeti ile ilgili haber seline kulağını tıkayan bakanlık, THK uçaklarını bu yıl yeniden kullanma kararı aldı. “Ateş Kuşları” olarak bilinen CL-215 tipi yangın söndürme uçaklarının bakımları yapıldı. Daha önce işten çıkarılan bazı pilotlar ise yeniden işe alındı. Teknik bakımları TUSAŞ tarafından yapılan dörtuçak Ankara Etimesgut Havaalanı’nda gösteri ve deneme uçuşu yaptı.
BAKANLIK İNADI
Cumhuriyet yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, 2019 yılında yaptığı haberlerle THK uçaklarının devre dışı bırakılıp yangın söndürme işinin özel sektöre devredildiğini; uçak yerine helikopter kiralandığını, yalnızca helikopterlerle yapılan müdahalenin yetersiz olacağını; asıl işi mimarlık olan şirketin yangın söndürme işini üstlendiğini; dünyanın en iyi yetişmiş yangın söndürme filosu Ateş Kuşları’nın nasıl dağıtıldığını ve kurumun kapısına nasıl kilit vurulduğunu kamuoyuna duyurdu. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet’te yayımlanan haberlerin ardından “THK uçakları hurda” açıklamasını yaptı. Gazeteci Mollaveisoğlu, uçakların uçuşa elverişli olduğunu belgeleri ile ortaya çıkardı.
Bakanlığın hurda dediği uçaklar uzun bir ihmal sürecinin ardından yeniden yangın söndürme görevi ile Orman Bakanlığı’nın filosuna katıldı.
İSRARIN FATURASI AĞIR OLDU
Türkiye’de çıkan orman yangınlarında 2018’de 5 bin 644 hektarlık alanın yanarken, 2019’da THK uçakları söndürmede kullanılmadı ve yanan alanların büyüklüğü bir senede iki katına çıktı. 2020 yılı içerisinde 3 bin 413 orman yangını çıktı, 20 bin 938 hektar alan zarar gördü. 2021’de yanan ormanlık alanın büyüklüğü ise 178 bin hektara ulaştı.
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