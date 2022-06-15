Pakdemirli 'hurda' diye kaldırmıştı: THK'nin 'Ateş Kuşları' gökyüzüne dönüyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:36

Airport Haber'de yer alan bilgiye göre, Türk Hava Kurumu bünyesindeki "Ateş Kuşları" olarak bilinen CL - 215 tipi yangın söndürme uçakları 3 yıl aradan sonra yeniden gökyüzüne dönüyor.

Dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından, "Eski" denilerek orman yangınlarında kullanılmayan uçakların teknik bakımları, TUSAŞ tarafından yapıldı.

Uçaklardan birkaç tanesi aylar süren çabaların sonunda yeniden uçabilir hale getirildi.

Daha önce işten çıkarılan bazı pilotlar ise yeniden işe alındı.

Bir zamanlar motorlarına kuşların yuva yaptığı uçaklardan biri yarın Ankara Etimesgut Havaalanı'nda kısa bir gösteri ve deneme uçuşu yapacak.

Teknik olarak uçabilir durumdaki uçaklar Orman Genel Müdürlüğü adına 30 Haziran'da yangın noktalarında konuşlandırılacak.