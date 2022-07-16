Bakanlıktan keyfi uygulama: Sezon ortasında plaj işletmecilerine tahliye
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Lara Plajında sezon ortasında tahliyeye zorlanan plaj işletmeleri TBMM gündemine taşıdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Antalya Lara Plajı’nda 2026’ya kadar sözleşmeleri bulunan plaj işletmelerinin sözleşmelerini sezon ortasında iptal ederek tahliyeye zorluyor. İşletmeler, “Devlete güvendik ama bu uygulama bizi iflasa sürüklüyor. Pandemide zor günler geçirmiştik, şimdi bakanlığın keyfi uygulamaları bizi zor durumda bıraktı” dedi.
Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için soru önergesi verdi.
Budak, “Turizm işletmeleri devletle yaptıkları sözleşmelere de mi güvenemeyecek? Bu zulümdür. Pandeminin yapamadığını Bakanın keyfi uygulamaları yapıyor. İşletmeler iflasa sürükleniyor” dedi. Budak, “Kendi Bakanlığı tarafından 15 Mayıs-15 Ekim arasında Antalya’da ilan edilmiş inşaat yasağı olmasına rağmen, Bakanlık Lara’daki günübirlik tesis inşaatına devam ediyor. Kendi koyduğu yasağı bile uygulamayan Kültür ve Turizm Bakanı’na turizmci nasıl güvensin” diye sordu.
SERİK’TEKİ RÜŞVET
Daha önce Serik’te yaşanan 500 bin lira rüşvet skandalı da Bakanın Kadriye ve Belek plajlarında ısrarla günübirlik tesis alanı yapmak istemesi nedeniyle ortaya çıkmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı, kendi tahsisinde bulunan plajları, Bakanlığa tahsis etmek istemeyen AKP’li Serik Belediye Başkanı’nı, plaj işletmelerinden 500 bin lira rüşvet almakla itham etmişti. Skandalın üstü örtülmüştü.
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