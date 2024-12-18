Balıkesir’de planlanan projenin fay hatlarına yakınlığına dikkat çekildi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

Cumhuriyet geçen hafta Limak Holding bünyesinde yer alan Altınordu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Balıkesir Balya’daki altın madeni projesini gündeme getirdi. 276 hektarlık alanda etkili olacak olan siyanürlü maden projesi hakkında CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı bir rapor hazırladı. Raporda, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, siyanür ve diğer toksik kimyasalların kullanımı planlanmıştır. Atık depolama tesislerinde yetersiz sızdırmazlık önlemleri, yeraltı sularında kirlenme riskini artırmaktadır. Bu durum, çevredeki tarımsal faaliyetleri ve içme suyu kaynaklarını tehlikeye atacaktır. Yeraltı suyu analizinde belirli parametrelerde sınır aşımı tespit edilmiştir” dendi.

Proje alanının aktif fay hatlarına yakınlığına da dikkat çekilen raporda, “Türkiye Deprem Haritası’na göre yüksek riskli bir bölgede bulunmaktadır. Fay hatlarına yakınlığı ve tarihsel deprem kayıtları bu durumu desteklemektedir. Balıkesir İl Aktif Fay Haritası’nda belirtilen segmentlere yakınlık, altın madeni projesinin çok ciddi risk alanında olduğunu göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

ÇED raporunun eksiklikleri ise şu şekilde aktarıldı: lRaporda rehabilitasyon planı bulunmamakta olup proje sonrasında alanın doğaya nasıl kazandırılacağı belirtilmemiştir. Ayrıca, kimyasal kullanımı ve su kaynaklarına etkiler konusunda yetersiz önlemler sunulmuştur. ÇED dosyasında doğrudan ağaç kesimine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Doğal afet risklerini ikinci plana atılmış çevre ve insan sağlığı gözetilmemiştir. l Deprem dayanıklılığı konusunda detaylı mühendislik analizi ve bağımsız denetim belgelerine ÇED raporunda yer verilmemiştir.”

BAKANI ELEŞTİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı eleştiren CHP’li Sarı, “Bakanlık, rant dağıtmak yerine halkın sağlığını korumalı. Fay hattı üzerinde madene asla müsaade etmeyeceğiz. İlgili bakana da buradan çağrıda bulunuyorum. Şov yapıp Meclis’te ahkâm keseceğini sokağa çıkıp bu yapılan katliamlara dur demesi gerekiyor” dedi.