Bazı illerdeki maden sahaları ihaleye çıkarılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Nevşehir, Amasya, Muş, Çorum, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Denizli ve Afyonkarahisar'da bulunan maden sahalarını ara ya da uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara, Nevşehir, Amasya, Muş, Çorum, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Denizli ve Afyonkarahisar'da 4'üncü grup maden sahası, ara ya da uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek.
Muş'taki sahalar için ihale puanlama, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile diğer bölgelerdeki sahalar için ise ihale kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.
İhalesi yapılacak sahalara ait bilgiler, "http://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.
Öte yandan, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Manisa'nın Ahmetli İlçesi, Dereköy Mahallesi sınırları içindeki 9,98 hektarlık alanın, I (a) grubu maden işletme ruhsat sahası olarak ruhsatlandırılması işini ihale edecek.
İhale 7 Temmuz saat 10.00'da Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda yapılacak.
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