Çoruh rant vadisi oldu: 92 milyon TL'lik ihale Limak'a verildi

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:12

Kamuoyunda beşli çete olarak bilinen şirketler arasında yer alan Limak İnşaat, kamudan milyonlarca liralık bir ihale daha aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 26 Şubat 2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı. Barajda su tutulmaya başlandı, ilçe merkezi ve köyler su altında kalacak. Bu nedenle de Yusufeli ilçesi 152 yıllık tarihinde 7’nci kez taşınıyor. İlçenin yeni yerleşim yerine 2 bin 597 konut inşa edilecek. Yeni ilçe merkezinde konut, dükkân ve okulların inşaatları ise sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de yeni ilçe merkezinin altyapı işleri için bir ihale düzenledi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, DSİ Genel Müdürlüğü, 24 Mayıs tarihinde “Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim Yeri ve Köylerin Altyapı Çalışmaları 4’üncü Kısım İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. İhalenin tam 92 milyon TL’ye beşli çeteden Limak İnşaat’a verildiği açıklandı. DSİ ve Limak arasında da 9 Haziran tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı.

BARAJI DA ONLAR YAPTI

Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Beşli çeteye yaptırılan ve ülkenin en yüksek barajı da olan Yusufeli Barajı projesi adeta yandaşlara rant kapısı oldu. Yusufeli Barajı’nın yapımı için DSİ’nin kasasından milyarlarca lira harcandı. DSİ, düzenlediği son ihaleyle birlikte 2012 ile 2022 yılları arasında toplam 3 milyar 500 milyon TL değerindeki 6 ayrı ihaleyi beşli çeteden Limak İnşaat, Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat’a verdi.

Beşli çeteye verilen ihaleler şu şekilde:

3 Ağustos 2012: Yusufeli Barajı için ilk ihale DSİ tarafından “Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı” adı altında düzenledi. Bu ihale 486 milyon 875 bin TL’ye Limak İnşaat, Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat’a verildi.

9 Mayıs 2013: DSİ, Yusufeli Barajı ve HES geçici bağlantı yolları için pazarlık usulüyle ikinci bir ihale düzenledi. Bu ihale de tam 31 milyon 712 bin TL’ye Limak İnşaat’a verildi.

30 Mart 2018: DSİ, “Yusufeli Barajı ve HES İkmali” adı altında üçüncü ihaleyi açtı. İhale rekor bedelle, 1 milyar 428 milyon TL’ye Limak’a verildi.

9 Nisan 2021: Dördüncü ihale düzenlendi. DSİ’nin “Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve Mansap Düzenlemesi” adı altında düzenlenen bu ihale de 1 milyar 299 milyon TL’ye yine Limak İnşaat’a verildi.

4 Haziran 2021: Yusufeli Barajı için beşinci ihale düzenlendi. DSİ’nin “Yusufeli Barajı Gölü Altında Kalan ENH Deplaselerinin Yapılması” adı altında düzenlenen bu ihale de 104 milyon 499 bin TL’ye yine beşli çeteden Limak İnşaat’a verildi.