Bilirkişiden ‘Proje iptal edilmeli’ raporu

Koza Altın AŞ’nin Çanakkale Merkez ilçesine bağlı Serçiler ve Terziler köyleri yakınlarında planlanan, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı’na 1400 metre mesafede bulunan altın–gümüş madeni projesine karşı mücadele sürüyor.

Projeye karşı açılan üç dava kapsamında dokuz uzmandan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Bilirkişi raporunda, tarım arazileri ve meteorolojik etkilerin dikkate alınmadığı gibi koruma tedbirlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda ciddi belirsizlikler olduğuna dikkat çekildi. Raporda, “Bu veriler ışığında projenin iptal edilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır” ifadeleri yer aldı.