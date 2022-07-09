Sedat Peker’in ‘Mehmet Cengiz’ iddiası yargıya taşındı: 4 isme suç duyurusu!

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:17

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter’daki ‘Deli Çavuş’ hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. 5 Temmuz paylaşımında Peker, “Size akrabam olan Mehmet Cengiz’i anlatacağım” diyerek, kamudan aldığı dev ihalelerle tanınan Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’le olan geçmişini anlattı. Peker, cezaevinden Mesut Yılmaz’ın kumar kasetleri karşılığı çıktığını ve Cengiz’in anlaşmaya aracılık ettiğini iddia etti.

Anlaşma karşılığında maddi hasarının ödenmesi için 5 milyon dolar para aldığını iddia eden Peker, bahsi geçen parayı ortak akrabaları olan Zafer Salman aracılığıyla aldığını söyledi.

Peker, “Anlaşma sağlandı. İlk 2,5 milyon dolarını peşin aldım. Kalan 2,5 (milyon) doları da ortak akrabamız olan Zafer Salman vasıtası ile teslim aldım (paralar Mehmet Cengiz tarafından Zafer Salman’ın hesabına gönderildi, bir kısmı da Zafer Salman’a elden teslim edildi) O dönem Mesut Yılmaz’ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başsavcısı olan Engin Baltacı’nın organizasyonu ile tahliye edildim” ifadelerini kullandı. Peker’in açıklamalarının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) harekete geçti.

4 İSME 11 AYRI SUÇLAMA

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz, Peker ve Cengiz’in akrabası Zafer Salman ile O dönemin DGM Başsavcısı Engin Baltacı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatı Çolak tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde; Peker, Cengiz, Salman ve Baltacı’nın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “zimmet”, “irtikâp”, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi”, “kaçmaya imkân sağlama”, “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi”, “nüfuz ticareti”, “nitelikli yağma”, “şantaj” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarını işlediklerini iddia etti.

İVEDİLİKLE İDDİANAME HAZIRLANMALI

Çolak, dilekçede Sedat Peker’in ‘Deli Çavuş’ isimli Twitter hesabından yaptığı 5 Temmuz’daki 25 Tweet zincirine yer verdi. Öte yandan dilekçede Peker’in iddiaları sonrası Gazetemiz muhabiri Rabia Azra Sözcü’ye konuşan Zafer Salman’ın, “Peker ne dediyse doğrudur, savcılar çağırsınlar anlatayım” açıklamasını hatırlattı.

Çolak, dilekçede Peker, Cengiz, Salman ve Baltacı hakkında soruşturma yürütülerek, haklarında ivedilikle iddianame hazırlanmasını ve kamu adına dava açılmasını talep etti.

“CUMHURİYETİN SAVCILARI İKTİDARIN EMİR ERİ HALİNE GELMİŞTİR”

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak konuya ilişkin Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu. Peker’in itiraf ve isnatlarına rağmen savcıların harekete geçmemesini eleştiren Çolak, “Peker’in itiraflarına rağmen Cumhuriyet’in savcıları sanki hiçbir şey olmamış gibi hareketsiz kalmaya, daha doğrusu siyasi iktidardan talimat beklemeye devam etmektedir” dedi.

Peker’in, ''Niye soruşturma açmıyorsunuz? Bakın ben şantaj yaptım, suç işledim'' ve Salman’ın, ''Peker ne dediyse doğrudur, savcılar çağırsınlar anlatayım'' açıklamalarını hatırlatan Çolak, “Bu açıklamalar karşısında savcılar yine sessiz kalıyor dolayısıyla Cumhuriyet’in savcıları maalesef iktidarın emir eri haline gelmiştir, yargımızın içine düşürüldüğü içler acısı durum maalesef budur” ifadelerine yer verdi.

Tarihi sorumlulukları gereği suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çolak, “Bu kanunsuzluklara ve kanun adamlarının hareketsizliklerine karşı, kendilerine kanunları hatırlatarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.