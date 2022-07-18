Murat Kurum'dan 'asbestli gemi' açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya gemisinin 900 ton asbestle İzmir Aliağa açıklarında sökülecek olmasına ilişkin tepkilere yanıt verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya gemisinin 900 ton asbestle İzmir Aliağa açıklarında sökülecek olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Kurum, "Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi’ne göre riskli bir durum tespit edilmedi. Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye’de Aliağa... Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz...” ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"
“En son kontrolde normalden fazla asbest tespit edilirse?” sorusuna Bakan Kurum şu yanıtı verdi:
“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Çevreye aykırı, denizlerimize zarar verecek, insanlarımızı riske atacak hiçbir şeye izin vermeyiz. Bugüne kadar da vermedik”
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